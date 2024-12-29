ŞANSA İNANANLAR VE GERÇEKÇİLER

Bazı insanlar bu geleneğe sadece bir eğlence arayışı olarak yaklaşırken, kimileri için ciddi bir ritüeldir. İspanya’nın Puerta del Sol meydanı gibi sembolik yerlerde toplanan kalabalıklar, saat kulesinin çan sesleriyle birlikte bu geleneği yerine getirerek yeni yılı umut ve coşku dolu bir atmosferde karşılarlar.