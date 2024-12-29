Güney Kore'de yolcu uçağı inişte kontrolden çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e yükseldi. 181 kişinin bulunduğu uçakta 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Uçağın piste sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra alev topuna döndüğü anlar kameralara yansıdı. Güney Kore basınında uçağın bir kuş sürüsüne çarpması nedeniyle iniş takımlarının açılamadığını iddia edilirken, kazanın sebebi araştırılıyor
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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.
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İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.
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CAN KAYBI 124'E YÜKSELDİ, 2 KİŞİ KURTARILDI
Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.
İtfaiye yetkilileri, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e yükseldi. 181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.
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YETKİLİLER: KAZANIN SEBEBİ KUŞ SÜRÜSÜ YA DA KÖTÜ HAVA KOŞULLARI
Acil durum yetkilileri kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanın sebebinin kuş sürüsüne çarpma veya kötüleşen hava koşulları olduğunu varsayıyoruz. Kesin sebep daha ileri bir adli ve ortak soruşturmayla belirlenecek." ifadelerini kullandı
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KUŞ ÇARPMASI ANINI GÖSTERDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN GÖRÜNTÜLER
Güney Koreli yayın kuruluşu MBC News, Jeju Air 2216 sefer sayılı uçağın kazadan hemen önce kuş çarpması anını gösterdiği öne sürülen görüntüleri yayınladı.
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Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.
Acil durum yetkilileri kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanın sebebinin kuş sürüsüne çarpma veya kötüleşen hava koşulları olduğunu varsayıyoruz. Kesin sebep daha ileri bir adli ve ortak soruşturmayla belirlenecek." ifadelerini kullandı
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KAZA SEBEBİNE DAİR FARKLI İDDİALAR GÜNDEMDE
Güney Kore basını, uçağın bir kuş sürüsüne çarpması nedeniyle iniş takımlarının açılamadığını iddia ederken, bazı görgü tanıklarının ise inişten önce uçağın sağ motorundan dumanların çıktığını dile getirdiği aktarıldı.
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Kaza anına ait görüntülerde de uçağın burnu havada bir şekilde sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra pist bitimindeki duvara çarptığı ve alev topuna döndüğü görüldü.
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ŞİRKET CEO'SU ÖZÜR DİLEDİ
Jeju Air havayolu şirketi CEO'su kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle, Jeju Air'i seven herkesten özür diliyorum. Her şeyden önce, kazada hayatını kaybedenlere ve ailelerine içten özürlerimi ve başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Şu anda, kazanın nedenini tahmin etmek zor ve yetkili makamlardan resmi soruşturma sonucunu beklemek zorundayız." dedi.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.