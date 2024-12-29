Güney Kore'de yolcu uçağı inişte kontrolden çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

ŞİRKET CEO'SU ÖZÜR DİLEDİ

Jeju Air havayolu şirketi CEO'su kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle, Jeju Air'i seven herkesten özür diliyorum. Her şeyden önce, kazada hayatını kaybedenlere ve ailelerine içten özürlerimi ve başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Şu anda, kazanın nedenini tahmin etmek zor ve yetkili makamlardan resmi soruşturma sonucunu beklemek zorundayız." dedi.