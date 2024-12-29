Galatasaray'da Ziyech'e sürpriz talip!
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda mutsuz olan ve başka takımlarla görüşmesi beklenen Hakim Ziyech'in, Premier Lig ekibinin teklif yaptığı belirtildi.
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Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
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Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar, gerek yabancı kontenjanı gerekse bütçe oluşturulması açısından gönderilecek oyuncular da önem taşıyor.
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Bu kapsamda Cimbom'un Faslı yıldızı Hakim Ziyech için, İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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WEST HAM'DAN ZIYECH HAMLESİ!
Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden West Ham United, G.Saray'da mutsuz olan Hakim Ziyech'e teklif götürdü.
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YILLIK ÜCRETİ 5.7 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılardan yıllık 5.7 milyon Euro kazanan Faslı oyuncu, ayrılmak için kalan maaşını da istemişti.
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Sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde kontratı bir yıl uzama maddesi de yer alıyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp bu maddenin devreye girmemesi için devre arasında yollarını ayırmayı ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı planlıyor.
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OKAN BURUK: BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞECEK
Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın teknik direktörü Okan Buruk konuyla ilgili, "Ziyech ile konuştum. Rakipleri çok formda ve o da aldığı süreden mutsuz olduğunu bize bildirdi.
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Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarındaki vücut dili olumsuz olabiliyor. Oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın" ifadelerini kullanmıştı.
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Sezonun bir kısmında sakat olan Ziyech, şu ana kadar 11 maçta 320 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.
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