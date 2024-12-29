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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Ziyech'e sürpriz talip! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Ziyech'e sürpriz talip!

        Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda mutsuz olan ve başka takımlarla görüşmesi beklenen Hakim Ziyech'in, Premier Lig ekibinin teklif yaptığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:26
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

        • 2

          Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar, gerek yabancı kontenjanı gerekse bütçe oluşturulması açısından gönderilecek oyuncular da önem taşıyor.

        • 3

          Bu kapsamda Cimbom'un Faslı yıldızı Hakim Ziyech için, İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        • 4

          WEST HAM'DAN ZIYECH HAMLESİ!

          Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden West Ham United, G.Saray'da mutsuz olan Hakim Ziyech'e teklif götürdü.

        • 5

          YILLIK ÜCRETİ 5.7 MİLYON EURO

          Sarı-kırmızılılardan yıllık 5.7 milyon Euro kazanan Faslı oyuncu, ayrılmak için kalan maaşını da istemişti.

        • 6

          Sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde kontratı bir yıl uzama maddesi de yer alıyor.

        • 7

          Sarı-kırmızılı kulüp bu maddenin devreye girmemesi için devre arasında yollarını ayırmayı ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı planlıyor.

        • 8

          OKAN BURUK: BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞECEK

          Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın teknik direktörü Okan Buruk konuyla ilgili, "Ziyech ile konuştum. Rakipleri çok formda ve o da aldığı süreden mutsuz olduğunu bize bildirdi.

        • 9

          Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarındaki vücut dili olumsuz olabiliyor. Oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın" ifadelerini kullanmıştı.

        • 10

          Sezonun bir kısmında sakat olan Ziyech, şu ana kadar 11 maçta 320 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

        • 11
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