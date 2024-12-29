Zaha Lyon'da da tutunamadı!
Galatasaray'ın 2023 yazında Crystal Palace'tan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, Türkiye'den sonra Fransa'da da tutunamadı.
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Okan Buruk'un verdiği şansları değerlendiremeyen yıldız futbolcu, bu sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a 3 milyon Euro bedelle kiralandı.
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Fransa’daki ilk günlerinde hem ülkeye hem de şehre adapte olmakta zorlanan futbolcu Galatasaray’a da açık kapı bırakmıştı.
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Fransa’da da hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında bir kez daha takım değiştirebilir.
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Şimdiye kadar kısıtlı süre alabilen Wilfried Zaha, teknik direktör Pierre Sage tarafından istenmeyen adam ilan edildi.
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Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet ise Zaha’nın bu sezon için geri dönmesini istemiyor.
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Forma giymediği süreçte mutsuz olan ve bunu etrafında da hissettiren tecrübeli futbolcuya geri dönüş kapısı bu sezon için kapalı.
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Daily Mail, birçok Major League Soccer kulübünün şu anda Zaha ile ilgilendiğini açıkladı.
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Fildişi Sahilli futbolcunun da mevcut durumundan yararlanmak istediğini doğruladı.
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Oyuncuyu takip eden takımlar arasında Charlotte FC bulunuyor.
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Ancak bu transfer için hem Galatasaray hem de Lyon ile anlaşmaları gerekiyor.
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