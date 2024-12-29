Ya Voldemort haklıysa? Bir Harry Potter teorisine göre Voldemort serinin anti kahramanı olabilir!

Büyücülük dünyasında eşitlik ve adalet her zaman tartışmalı konular olmuştur. İlginç bir teori, Voldemort'un bu adaletsizliklere karşı duran bir lider olabileceğini öne sürüyor. Bu bakış açısı, Karanlık Lord hakkındaki tüm bildiklerimizi yeniden düşünmeye davet ediyor!