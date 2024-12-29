Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü

Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinde hazırlanan iddianame, okuyanları tatmin etmedi. Nedeni ise hazırlanan iddianamede, Narin’i kim ve neden öldürdüğü net bir şekilde anlatılmıyordu. Herkesin görmek istediği tek şey vardı o da Narin’i kimin öldürdüğüydü. Ancak karmaşık haline gelen bu cinayet vakasında "Katil bu" diye net bir cevap yoktu. Oysa geçmişte yaşanan birçok karmaşık olaylarda Cumhuriyet Savcıları tarafından inanılmaz ayrıntılara ulaşıldığını görüyoruz. Bu olaylardan biri de 2005 yılında Ankara’da yaşandı.

REKLAM advertisement1 İNTİHAR ANONSU Tarih yaprakları 5 Mart 2005'i gösteriyordu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün telsiz kanalında haber merkezi “Dikmen’de bir kişinin balkondan atlayarak intihar ettiği ihbarları geliyor, yakın olan ekibimiz ivedi olay yerine geçsin ve bize bilgi aktarsın” dedi. Bu anons üzerine yakın olan ekiplerden biri “Merkez bölgeye yakınız, geçiyoruz" dedi. REKLAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çankaya ekipleri Dikmen’deki olay yerine hızla gitti. Bir süre sonra olay yerinden merkeze bilgi geldi. Ekip “Merkez, olay yerindeyiz, erkek bir şahıs apartmandan atlamış. Durumu ciddi ambulansla hastaneye gönderildi. Gerekli çalışmayı yapıp detaylı bilgiler vereceğiz” dedi.

37 yaşlarında olan yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralı kişi kurtarılamadı. Önce bir intihar vakası sanıldı. Ancak yapılacak soruşturmada bu olay akıllara durgunluk verecek bir cinayet vakasına dönüşecekti. İSVİÇRE’DE ÇALIŞAN BİRİYDİ Hastaneye giden polis ekipleri, hayatını kaybeden kişiyle ilgili çalışma başlattı. Kısa sürede kimlik bilgisine ulaşılan kişinin "Adem" isimli ve İsviçre’de yaşayan bir gurbetçi olduğu belirlendi.

Balkondan atladığı için önce intihar sanıldı. Olay yerinde elde edilen bilgilerin ardından soruşturmayı bizzat savcılık yürütmeye başladı. Olayda garip bir durum vardı. İntihar denilen kişinin ayaklarında kurşun izleri çıkmıştı. APARTMANDA ARAŞTIRMA YAPILDI Maktulün atladığı balkonun bulunduğu daire kimin olduğuna bakıldı. Evdekiler kayıplara karışmıştı. Savcılık. O dairede kimler oturduğunu ve ölen kişinin tüm bağlantılarını araştırmaya başladı. Ölen maktulün bir süre önce Türkiye’ye geldiği saptandı. Yakınlarına bakıldı. Bir süre sonra kardeşinin adresi tespit edildi.

REKLAM İNANILMAZ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Ankara Cumhuriyet Savcılığı, ölen kişinin kardeşinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadenin ardından soruşturma derinleştirildi. İntihar sanılan bu olayda inanılmaz iddialar ortaya çıkıyordu. Savcılık ortaya çıkan bu iddiaları tek tek delillendirerek gizlilik içinde çalışmasını sürdürdü. AKILLARA DURGUNLUK VERDİ Çalışmalar sonucu yakalanıp tutuklanan şüpheli kişiler oldu. Yapılan titiz araştırmaların ardından Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili iddianame hazırladı. İddianamede intihar sanılan olayın nasıl cinayet vakasına dönüştüğünü ve olayın ayrıntıları ise akıllara durgunluk verdiği ortaya çıkıyordu.

SEVGİLİSİ TERK ETTİ Hazırlanan iddianameye göre, maktul 4 yıl önce 33 yaşında bir genç kadınla tanıştı ve sevgili oldu. Maktul daha sonra sevgilisini Türkiye’den İsviçre’ye getirtip birlikte yaşamaya başladı. Daha sonra tatil için Türkiye’ye gelen ikili, arasında sorun yaşandı. Genç kadın sevgilisine anlaşamadıklarını belirterek ayrılmak istediğini söyledi ve İsviçre’ye geri dönmedi. Adem adlı maktulün tüm ikna çalışmalarına rağmen genç kadın sevgilisinden ayrıldı.

REKLAM CİNAYET ANLAŞMASI İsviçre’ye dönen maktul, sevgilisinin kendisini terk etmesini sindiremedi. Ankara'da oturduğunu öğrendiği sevgilisi için bir cinayet planı yaptı. Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürtmek istiyordu. Bunun içinde kiralık katil aramaya başladı. Yaptığı araştırmalarda, kiralık katil olarak "Ramazan" adlı bir kişiyi buldu. Maktul, eski sevgilisinin öldürülmesi için kiralık katil ile gerekli anlaşmayı yaptı. Bu bir cinayet anlaşmasıydı.

KADIN ÖLDÜRÜLMEYİNCE Genç adam anlaşmayı yaptıktan sonra İsviçre’den eski sevgilisinin öldürülmesi haberini beklemeye başladı. Aylar geçmesine rağmen haber bir türlü gelmiyordu. Eski sevgilisi yaşıyordu ve bir cinayete kurban gitmemişti. Terkedilmeyi hazmedemeyen maktul bu kez akıllara durgunluk veren bir karar aldı. Kiralık katil bu işi yapmıyorsa “Kendim yapacağım” dedi. KİRALIK KATİLİ ARADI “BEN YAPACAĞIM” DEDİ Bu kararı veren maktul Adem, İsviçre’den Türkiye’ye gizlice geldi. Ankara’ya gelen maktul daha sonra kiralık katili cep telefonundan arayarak "Kardeş bu işi, ben halledeceğim, ama seni de göreceğim, senin de iyiliğini unutmayacağım" diyerek kafasındaki planı aktardı.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre anlaşmanın iptal edilmesine tepki gösteren kiralık katil zanlısı bu kez Adem’in peşine düştü. REKLAM EV ÖNÜNDE PUSU Olay günü Adem, kardeşiyle birlikte genç kadının evinin önünde kiraladıkları bir otomobille pusu kurup beklemeye başladı. Gözünü karartan Adem’in amacı kendisini terk eden eski sevgilisini öldürmekti. Başka bir şey de düşünmüyordu. Ancak hiç düşünmediği bir gelişme yaşandı. Eski sevgilisin öldürmek için pusuda bekleyen Adem için birazdan büyük bir sürpriz yaşanacaktı.

“SEN BANA DANSÖZLÜK YAPTIN” Adem, kiraladığı aracın içinde kardeşiyle birlikte eski sevgilisini beklerken, birden karşısında kiralık katil olarak tuttuğu Ramazan çıktı. Adem’in genç kadının evine gideceğini bilen kiralık katil Ramazan da üç adamıyla birlikte aynı yere gitmişti. Adem ile kardeşini eliyle koymuş gibi otomobilin içinde beklerken bulan kiralık katil "Sen bana dansözlük yaptın" diyerek tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşünce kiralık katilin adamlarından biri silahını ateşleyerek Adem’i ayaklarından yaraladı. Adem’in vurulduğunu gören kardeşi ise olay yerinden kaçtı. BALKONDAN ATLADI Kiralık katil Ramazan, adamları Sedat D., Ercan Y. ve Volkan Y. ile birlikte yaralı Adem’i Volkan Y.’nin Dikmen’deki evine götürdü. Yaralı halde burada tutulan Adem, şüphelilerin verdiği ifadelerine göre ikinci günün akşamı kendisini balkondan aşağı attı.

KİRALİK KATİL KAÇTI ADAMLARI TUTUKLANDI Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Adem, hayatını kaybetti. Sıradan bir intihar gibi görünen olay inanılmaz bir cinayet vakasına dönüştü. Sürdürülen soruşturma kapmasında kiralık katil Ramazan kayıplara karışırken 3 adamı ise yakalandı. Tutuklanan şüpheliler ve Adem’in kardeşinin ifadeleri doğrultusunda bu iddianamede ayrıntılar ortaya çıktı. YILLAR SONRA YAKALANDI Yargılanan şüpheliler çeşitli cezalara çarptırıldı. Kiralık katil olarak tutulan ve kayıplara karışan Ramazan 19 yıl hapis cezası aldı. Aradan 14 yıl geçtikten sonra Ankara polisi düzenlediği bir uyuşturucu operasyonunda Ramazan yakalandı. 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan tutuklandı. Karmaşık bir cinayet vakası, akıllara durgunluk veren ayrıntılarla böylece sonuçlanmıştı.