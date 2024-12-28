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        Haberler Dünya İsveç savaş için mezar yeri arıyor | Dış Haberler

        İsveç olası bir savaş durumuna hazırlık olarak mezar yeri arıyor

        Baltık'ta yaşanan sabotaj olaylarının artmasıyla birlikte özellikle İskandinav ülkelerinde savaş endişesi artıyor. Geçtiğimiz günlerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen olası savaş durumu için 3 günlük yiyecek depoladığını açıklamıştı. İsveç'te ise mezarlıklardan sorumlu olan idari departman savaş durumuna hazırlık için mezar yeri bakmaya başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 21:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:23
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        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
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        Baltık Denizi'nde yaşanan sabotaj olayları İskandinav ülkelerinde derin endişe yarattı. İsveç daha önce savaş durumu için kitapçık dağıtmış ve halkı zor anlarda neler yapmaları gerektiğine dair bilgilendirmişti.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise "Savaş ihtimali bir paranoya değil, 3 günlük yiyecek depoladım. Uzmanlar da bunu öneriyor." diyerek savaşa karşı hazır olunması gerektiğini belirtmişti.

        İsveç ise yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Associated Press'in haberine göre İsveç'te mezarlık işlerinden sorumlu olan kurum, olası bir savaş durumuna karşı binlerce insanın defnedilebileceği mezarlık yeri aramaya başladı.

        Yayımlanan hazırlık raporlarına göre nüfusun %5'ine yetecek kadar mezar yeri ayarlanacak. İsveç'te mezar işlerinden sorumlu olan kuruma danışmanlık yapan Katarina Evenseth "Normal zamanlarda dahi büyük şehirlerde mezarlık sıkıntısı yaşanıyor. Savaş durumunda çok daha zor bir durum oluşacaktır." diyerek mezarlık konusunda hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekti.

        İsveç geçtiğimiz mart ayında NATO'ya üye olarak savaşa karşı kendi durumunu güçlendirmişti.

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