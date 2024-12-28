Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: Amerikalılar aptal yerine konuldu | Dış Haberler

        Maria Zaharova: ABD, halkını aptal yerine koydu

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin "aşırı" liberal politikalarını eleştirerek "Amerikalılar aşırı liberal politikalar ile aptal yerine konuldu." dedi. Zaharova, ABD'nin cinsiyet politikalarını hedef alarak "ABD'lilere 3. bir cinsiyet olduğu söylendi." dedi ancak Trump'ın gelişiyle bu politikalarda değişiklik olabileceğine dair iyimser olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 20:23 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Amerikalılar aptal yerine konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'de özellikle Demokratlar tarafından yürütülen cinsiyet politikalarını eleştirdi.

        Zaharova "Amerikalılar 3. bir cinsiyetin olduğu söylenilerek aptal yerine konuldu. Amerikalılar kandırıldı." dedi.

        Zaharova ABD'nin sadece kendini değil bütün dünyayı yanılttığını ifade ederek "Bu Batı'nın yaşadığı bir medeniyet krizidir." dedi. Zaharova diğer yandan Trump'ın "Yalnızca 2 cinsiyet var." açıklamasına değinerek ABD'deki bir değişime dair iyimser olduğunu belirtti.

        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump "Cinsiyet ideolojisini mağlup edip tanrının yalnız iki cinsiyet yarattığını göstereceğiz: erkek ve kadın." demiş, Demokratların cinsiyet ideolojisinin ABD'de artık yer almayacağını ilan etmişti.

        Donald Trump'a yakın olan iş adamı Elon Musk ise cinsiyet konularında demokratları sık sık eleştiriyor ve bu politikaların ABD'yi yozlaştırdığını düşünüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Habertürk Anasayfa