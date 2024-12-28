Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'dan seçim öncesi HT Spor'a özel açıklamalar!

Beşiktaş Kulübü'nde merakla beklenen başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel ile başkan adayı Serdal Adalı, HT Spor'un konuğu oldu. Özel yayında Melih Gümüşbıçak ve Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Yücel ve Adalı, 29 Aralık'taki seçim öncesi son açıklamalarını HT Spor'a yaptı. İşte iki başkan adayının açıklamaları:

REKLAM advertisement1 HÜSEYİN YÜCEL: "Şu anda geldiğimiz noktada güzel bir kampanya dönemi geçirdik. Kampanya başlamadan önce sayın Serdal beye de fikri ben verdim çok fazla uğraşmasına gerek yok Hasan Arat'ın devamı dese başka bir propaganda malzemesine gerek yok diye dile getirmiştim televizyon ekranlarında. O da sağolsun beni kırmadı bütün propagandasını sayın Hasan Arat'ın eşbaşkanı Hüseyin Yücel diye dile getirdi. Ben de dilim döndüğümce devamı olmadığımı kendim bir birey olarak gitmediğimi, kaçmadığımı ve taşın altına elimi soktuğumu söyledim. Bu akşam da final yemeğimizi yapıyoruz. İnşallah kazanan sonunda Beşiktaş olacaktır."

🎙️ Hüseyin Yücel: Hasan Arat yönetiminin devamı değiliz. Görevden kaçmadan taşın altına elimizi koyduk. pic.twitter.com/0BomJRL2wa — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "HESAP VERİLMESİ GEREKİYORSA HAZIRIM" "Haberim vardı. Muhalefet yaptığım çok ciddi özellikle transferlerde muhalif olduğum durumlar söz konusuydu ama son sözü her zaman başkan söylüyordu. Teknik direktörün de yönlendirmesiyle başkan son noktayı koyuyordu ama aradan tereyağından kıl çekermiş gibi kendimi de ayıklamıyorum. Evet oradaydım haberlerim vardı bir hesap kitap verilmesi gerekiyorsa da sonuna kadar vermeye de hazırım dedim her platformda zaten sayın Hasan Arat istifa ettikten sonra tüzük gereği bize kaldı başkanlık ve yönetim kurulumuz. Bizlerde aslına bakarsanız o gün şunu dile getirebilirdik sayın başkan istifa etti bizim de onunla gitmemiz gerekiyor derdik. Biz hem bir yere gitmedik Beşiktaş'a sahip çıktık hem de tüzük gereği atanmanın çok etik bir davranış olmadığını dile getirdik ve dedik ki olağanüstü seçime gidelim eğer kongre üyeleri teveccüh gösterirse ve güvenoyu tazelerlerse görevimize aynen devam ederiz dedik."

REKLAM 🎙️ Hüseyin Yücel: Bir hesap verilmesi gerekiyorsa sonuna kadar hazırım. Beşiktaş'a sahip çıktık ve kongreden güvenoyu almak istedik. pic.twitter.com/wxooUFozxe — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "86,5 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUK ANLAŞMASINA VARDIK" "Bugün çok güzel bir lansman gerçekleştirdik. Sponsorluklar içinde yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın şirketleri de var. 2025-2026 sezonunun başından itibaren 3 yıllık toplamda 86,5 milyon euro'luk bir paket sponsorluk anlaşmasına vardık. Minimum 1 milyon euro'luk sponsorluktan maksimum 5 milyon euro'luk olarak çok önemli anlaşmalar imzaladık. Bunu Bankalar Birliği projesinden bağımsız bir şekilde yürütüyoruz. Beşiktaş'ın hem futbol takımına hem de amatör branşlarına destek olacak şekilde kullanılacak bu ücret. Diğer taraftan Bankalar Birliği süreci var, şöyle bir projemiz var projeden ziyade ricamız olacak. 45 tane Beşiktaşlı iş adamına gideceğiz ve 2'şer milyon euro borç isteyeceğiz bu parayı hibe yapmayın ama külüne faizsiz borç verin diyeceğiz"

"SPORTİF DİREKTÖR DÜŞÜNMÜYORUZ" "İlk etapta sportif direktör düşünmüyoruz. Yönetim kurulunda mini icra kurulunu oluşturacağız. Bu icra kurulu tamamıyla bana bağlı çalışacak ve yönetim kurulu ile teknik direktör, başkan arasında köprü oluşturcaklar. Dışarıdan profesyonel destek de alacağız bu icra kurulunda başka üyelerimiz de olacak. Transferler özelinde bir şey söyleyeyim... Transfer süreci sadece teknik direktöre bırakılmayacak kadar önemli bir şeydir. Biz teknik direktörümüzü seçtikten sonra bu icra kuruluyla istişare ederek scouting raporları doğrultusunda bilimsel donelerle transferler yapılacak. Kısacası kimsenin nazıyla transfer yapmayacağız."

🎙️ Hüseyin Yücel: İlk etapta sportif direktör düşünmüyoruz. İcra kurulu, teknik heyet ile başkan arasında köprü olacak. Bilimsel doneler ile transferler yapılacak. pic.twitter.com/wAzrmote4a — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞECEĞİZ" "Seçildiğimiz takdirde her yerde söyledim. Sayın Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Kendisinin açıklaması oldu benim bazı şartlarım olacaktır dedi. Bizim de bazı şartlarımız olacak. Eğer ortak bir paydada buluştuğumuz takdirde kendisiyle çalışmayı arzu ediyoruz. Sergen Yalçın olmazsa B,C planlarımız hazır. Öncelikli olarak yerli bir teknik direktöre gitmeyi planlıyoruz ama olmazsa yabancı bir teknik direktörle yola devam ederiz. Burada elimizi bağlayan bir konu var Mayıs ayında bir seçim daha var. O yüzden gelecek olan teknik direktöre 6 ay artı 1 yıl 6 ay artı 2 yıl gibi tekliflerde bulunabileceğiz. Tabii bu da kabul görmeyebilir bazı teknik direktörler tarafından önünü görmesi açısından."

💥 "İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz."



🎙️ Hüseyin Yücel: Ortak bir masada buluştuğumuz takdirde kendisi ile çalışmayı arzu ediyoruz. Anlaşamazsak B ve C planımız hazır. Öncelik olarak bir yerli teknik adamla görüşeceğiz. Olmazsa yabancı teknik direktörle yola devam etme… pic.twitter.com/VLDEjMq6Qp — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "EN ÖNEMLİ FARKIMIZ VİZYON" "En önemli farkımız vizyon farklılığı sayın Serdal Adalı'nın vizyonu kötüdür demiyorum ama kendisine ifade etti yoğurt yiyişimiz çok farklıdır. Kongre üyelerimiz bu seçimde Serdar Adalı vizyonu ile Hüseyin Yücel vizyonunu oylayacaklar. Tabii ki benzerlikler var aklın yolu birdir. Beşiktaş'ın kurtuluş projelerinden bir tanesi diğer kulüplerde de gördüğümüz gibi gayrimenkul projelerdir ama biz bunun yanında SuperApp projesine çok önem veriyoruz."

💥 "Yoğurt yiyişimiz farklı."



🎙️ Hüseyin Yücel: En önemli farkımız vizyon farklılığı. Burada amacım Serdal Adalı'yı kötülemek değil. Onun da dediği gibi "Yoğurt yiyişimiz farklı." Serdar Adalı vizyonu ile Hüseyin Yücel vizyonu oylanacak. pic.twitter.com/2SuWbGDx3t — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "MUSRATI'YE 10 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ, GİDECEK" "Premier Lig'den 2 oyuncuyla görüşüyoruz birisi sağ kanat birisi de Musrati'nin ayrılması durumunda 6 numaradan takımıza girecek. Tabii oyuncu transferleri kadar oyuncuları göndermemiz de önenmli. Vedalaşalım ki yerine oyuncularla dolduralım ama hayalimiz arzumuz 2 kanat oyuncusu bir tane sol bek bir tane 6 numara şeklinde çalışmalarımızı tamamladık. 70 kişilik bir liste var daha çok genç oyunculara yönelmek istiyoruz. Scout ekibimiz eylül ayından bu yana çalışıyor. Al Musrati kiralık gidecek. Suudi Arabistan'dan 10 milyon euro bedelinde teklif geldi. Kiralık gidecek zorunlu satın alma opsiyonuyla gidecek. Seçim sürecine girdiğimizden dolayı dün de imzayı atabilirdik ama ben bilerek etik olmayacağından dolayı siz evrakları hazırlayın gelen yönetime göre imzalar atılsın dedim."

🎙️ Hüseyin Yücel: Premier Lig'den 2 oyuncuyla görüşüyoruz. Kiralık ve genç oyunculara yönelmek istiyoruz. Scout ekibimiz eylül ayından bu yana çalışıyor. Al Musrati kiralık gidecek. Suudi Arabistan'dan 10 milyon € bedelinde teklif geldi. pic.twitter.com/unRl8lnaTI — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 FELIX UDOKHAI TRANSFERİ "Felix Uduokhai transferini direkt Friedel takip etmiştir. Sözleşmelerini Kaan Bey takip etmiştir. İlk gelirken ki yazılan çizilenlerden haberim yok. İkincide benim haberim oldu. Bu sözleşmeler yapılırken Mail grubuna beni dahil etmemişlerdi. Ümraniye'deki samimi olduğumuz genç arkadaşımız vardı. O uyardı ve beni de dahil ettiler. Ben olmaması gerektiğini söyledim ama olmadı, iş imzaya kaldı dediler. Ben de hayırlısı olsun dedim."

"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI SAVUNACAĞIM" "Bizzat bir fiil kendim TFF ile mücadele edeceğim mücadele etmekten ziyade de iletişimde bulunacağım. Gerekirse TFF'nin önünde yatmaya kadar Beşiktaş'ın hakkını savunmaya çalışacağız çünkü en fazla hakkı yenen kulüplerin başında Beşiktaş geliyordur." 🎙️ Hüseyin Yücel: Beşiktaş'ın hakkını savunacağız. Bizzat kendim TFF ile iletişimde olacağım. pic.twitter.com/L9YpQGhyGs — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "FEYYAZ HOCA KENDİ İSTEĞİYLE YÖNETİME GİRMEDİ" "Feyyaz hocayla oturduk konuştuk kendi isteğiyle yönetime girmedi. Kendisinden profesyonel anlamda faydalanacağımız bir göreve getireceğiz ama bunun ne olacağını seçim bittikten sonra kendisiyle konuşacağız. Samet Aybaba gibi bir görev değil daha farklı daha spesifik görev tanımları net belli olan bir görev düşünüyoruz"

🎙️ Hüseyin Yücel: Feyyaz Uçar kendi isteğiyle listeye girmedi, seçim sonrası konuşacağız. pic.twitter.com/RL9SJbLVz4 — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 SERDAL ADALI: "Kampanya süresince her Beşiktaşlı genel kurul üyesine ulaşmaya çalıştık. Son durumu tartıştık, tavsiyelerini dinledik. 'Önde' konusuna cevap vereyim. 10 kişiyle konuştuysak 7'si kandırıldığını söyledi.... Hüseyin beyin 'Serdal bey önde' ifadesini çok samimi de bulmadım. Şimdiki gibi ifadesi gibi... Kendince taktik uygulamaya çalışıyor." 🎙️ Serdal Adalı: "Kampanya süresince konuştuğumuz 10 kişiden 7 tanesi kandırıldığını söyledi. Hüseyin Yücel'in ilk ve son ifadesini çok samimi bulmadım." pic.twitter.com/zDeqXvxdk4 — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "İÇİMİZDE UĞRAŞMAKTAN DIŞARIDAN GELEN PROBLEMLERLE UĞRAŞAMAZ HALE GELİYORUZ" "Camianın için de birtakım dengeler ciddi şekilde değişti. Geçen seçime girdiğim dönemdeki bölünmüşlük, parçalanmışlık hali maalesef bu dönemde daha da arttı. Birinci önceliğimiz bu camiayı bir an önce derleyip toparlamak ve tek yumruk haline getirmek olacak. Biz kendi içimizde uğraşmaktan dışarıdan gelen problemlerle maalesef uğraşamaz hale geliyoruz. Ama Beşiktaş camiası birleşmek istediği zaman birleşir. Seçilirsek camiadaki ileri gelen başkanlarımızla, daha önce yönetim kurulunda olan büyüklerimiz, divan heyetinde olan ağabeylerimizle beraber geniş bir toplantı yapıp, bu sıkıntıyı masaya yatırıp çözmek mecburiyetindeyiz."

🎙️ Serdal Adalı: "İlk olarak camiayı tek yumruk haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kendi içimizde uğraşmaktan dışarıdan gelen problemlerle uğraşamaz hale geliyoruz." pic.twitter.com/dGZfh90OeF — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "SEÇİLEMEZSEM BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM" "Hüseyin beyle biz düşman falan değiliz. Bu benim Beşiktaş'taki son seçimim. Seçilemezsem bir daha aday olmayacağım. Kaybettiğim takdirde benim için taraftarlık kısmına geçiş olur. 🎙️ Serdal Adalı: "Hüseyin Yücel ile düşman değiliz. Seçilmezsem bir daha aday olmayacağım." pic.twitter.com/ILy9UKRntn — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "Kulüpte kriz ortamı olduğu zaman her zaman destekçi oldum. Maç oldu, gittim. Aşağı soyunma odasına da davet ettiler, indim. Gereğini yaptım. Bundan önce girdiğim seçimlerin devamında oturup da sosyal medyadan birilerini karalamadım. Yüz yüze veya telefonda görüşmeyi seçtim. Geçmiş başkanlar severler beni, ben de onları severim."

REKLAM 🎙️ Serdal Adalı: Kriz ortamı olduğunda her zaman destekçi oldum. Bundan önce girdiğim seçimlerin devamında oturup da sosyal medyadan birilerini karalamadım. Yüz yüze veya telefonda görüşmeyi seçtim. pic.twitter.com/GqOfmdaJ8p — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "MEVCUT ELLERDE KAOSUN DAHA DA BÜYÜYEBİLECEĞİ BİR ORTAM OLACAKTI" "Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu noktada, ki şu mevcut ellerde bir 6 ay daha Beşiktaş'ın bu şekilde gitmesi sonucu, mayısta aday olmayı düşündüğümde çok daha kötü bir mali tablo ve kaosun daha da büyüyebileceği bir ortam olacaktı. Onun için aralıkta aday oldum." 🎙️ Serdal Adalı: Şu mevcut ellerde Beşiktaş'ın bir altı ay daha bu şekilde gitmesi, mayısta aday olmayı düşündüğümde kaosun daha da büyüyebileceği bir ortama yol açardı. pic.twitter.com/vpnGUtqJHW — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "ALMAN BİR SCOUT EKİBİYLE ANLAŞTIK" "Genel olarak hatları çizdik. Yönetim kurulunda 'sen futbola bak' gibi bir sistemimiz yok, düşüncemiz yok. Profesyonelce Avrupa'daki takımların sistemleri Türkiye'ye uyarlanacak. Bizde sportif direktörlük işi yürümedi. Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan bir sportif direktör olması lazım. Hata payını da minimuma indirmek için çok kaliteli, işin bilincinde olan bir Alman scout ekibiyle anlaştık. Buna da uygun bir teknik direktör seçimi yapmamız lazım."

🎙️ Serdal Adalı: Genel olarak hatları çizdik. Profesyonelce Avrupa'daki takımların sistemleri Türkiye'ye uyarlanacak. pic.twitter.com/NOINh8UAoZ — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "SERGEN YALÇIN'LA ÇALIŞMAK İSTİYORUM" "Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum. Ama biz Beşiktaş'ın bugünkü duruma bir daha düşmemesi için yurt dışında başarılı olan takımların uyguladığı modelleri Türkiye'de işleyebilecek şekilde anayasasını yazdık bunun. Parayı bir şekilde buluruz, o yönde sıkıntımız olmaz. Sponsor buluruz, kiralarız.. Oralarda hiçbir sıkıntımız olmaz ama şu yapılanmayı bozarsak bugünleri bile ararız. Onun için sıkı bir şekilde futbol takımının yeni dizaynını uygulamaya geçelim ve çok da iddialı söylüyorum; 1.5 senenin sonunda taraftarımızın arzu ettiği bir futbol takımı yaratacağız. Herkes de çok zevkle seyredecek."

🎙️ Serdal Adalı: Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum. pic.twitter.com/vGaGllnqkK — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "AL-MUSRATİ İÇİN 10 MİLYON EURO İNANDIRICI DEĞİL" Adalı, Hüseyin Yücel'in 'Al-Musrati'yi 10 milyon Euro karşılığında gönderiyoruz' açıklaması için ise şunları söyledi: "Kümede kalma şartına bağlı bir satın alma opsiyonuysa çok inandırıcı gelmez. Çünkü gideceği takıma baktım ben bugün, neredeyse eksi 3-4 puanla ligin dibinde. İnşallah kümede kalır kurtulur, o 10 milyon Euro'yu da Beşiktaş geri kasasına koyar."

🎙️ Serdal Adalı: "Hüseyin Yücel'in söylediği Al-Musrati için gelen 10 milyon € teklifine çok ihtimal vermiyorum." pic.twitter.com/gUhr5yRVyU — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 TRANSFER İÇİN 5 BÖLGE VERDİ! "Defansta iki tane eksiğimiz var; sağ ve sol bekte. İki tane kanat oyuncusu lazım. Bana göre bir santrfor da lazım. Çok iyi bir golcümüz var ama bir golcü daha lazım. Yıldız transfer varsa da onun en güzelini Beşiktaş yapar." 🎙️ Serdal Adalı: Defansta iki tane sağda ve solda eksiğimiz var bek olarak. İki tane kanat oyuncusu lazım. Bana göre bir santrfor da lazım. pic.twitter.com/uzqEen3J8y — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "YORUMCU SERGEN YALÇIN'LA TEKNİK DİREKTÖR SERGEN HOCA YÜZDE YÜZ FARKLI" "Yorumcu Sergen hoca ile teknik direktör Sergen hoca yüzde yüz farklı. Nihayetinde hazırladığımız programla ilgili Sergen hocayla oturacağız, konuşacağız. Eğer uyarsa anlaşacağım Sergen hocayla. Öyle de bir mecburiyetimiz yok."

🎙️ Serdal Adalı: Yorumcu Sergen hoca ile teknik direktör Sergen hoca yüzde yüz farklı. pic.twitter.com/pwLe8NMgy7 — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "SEZONU SERDAR TOPRAKTEPE İLE BİTİRME DÜŞÜNCEM VAR" "Serdar hoca bu camiada çok samimi olarak fikirlerini ifade eden hocalardan biri. Sezonu Serdar Topraktepe ile bitirme düşüncem var. Ama Serdar hocanın da fikirlerini dinleyeceğim. Teknik direktör konusunda alternatiflerimiz de var. Tercihim yeli teknik direktör." 🎙️ Serdal Adalı: Serdar hoca bu camiada çok samimi olarak fikirlerini ifade eden hocalardan biri. Şu sezonu Serdar hocayla bitirme düşüncem var. pic.twitter.com/COe2GTWIeA — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "Üç ya da beş defa şampiyon olsak da Beşiktaş'ın şu anki borcunun ödenmesi imkansız. Gayrimenkul projesinden 200 milyon Euro civarında bir gelir bekliyoruz."

🎙️ Serdal Adalı: Üç ya da beş defa şampiyon olsak da Beşiktaş'ın şu anki borcunun ödenmesi imkansız. pic.twitter.com/hqBluyaFTx — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "YALAN RÜZGARLARI DEVAM EDİYOR" "Tamamen rakam ve isim üstüne kurulmuş bir illüzyon var. Yalan rüzgarları devam ediyor, işte bunlarla gençleri kandırıyorlar. İş Bankası açıklama yaptı; 'Bizim Hüseyin Yücel'le, sponsorluklarla ilgili hiçbir anlaşmamız yoktur' diye... Geçen sene buna benzer yalanlarla, algı operasyonlarıyla bu camiayı kandırdılar." 💥 "YALAN RÜZGARI DEVAM EDİYOR!



🎙️ Serdal Adalı: "Tamamen rakam ve isim üstüne kurulmuş bir illüzyon var. Yalan rüzgarları devam ediyor, işte bunlarla gençleri kandırıyorlar." pic.twitter.com/Ly9Y920qNP — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 HÜSEYİN YÜCEL'DEN SERDAL ADALI'YA 'SPONSOR' YANITI! Hüseyin Yücel, kendisinden sonra HT Spor canlı yayın konuğu olan Serdal Adalı'nın sponsorluklarla ilgili söylediği sözlere ve İş Bankası'nın açıklamasına da yine HT Spor ekranlarında yanıt verdi. HT Spor yayınına telefonla bağlanan Yücel, şunları söyledi:

"Sayın Adalı'yı çok gergin görüyorum. Bugün yapılanlarla iş raydan çıktı. Serdal Adalı, Beşiktaş'a sponsor olmak isteyen bir kişiyi sırf ben açıkladım diye engellemeye çalışmış. Adı geçen bankayla 'yeni bir sponsorluk anlaşması yaptık' şeklinde bir söylemimiz olmadı. Serdal abi, kazanırsan ilk sponsorluğunu ben vereceğim diyorum. Bu nasıl bir anlayış? Açıkladığım sponsorum mecburen o paylaşımı yapmış."

💥 "SERDAL ADALI, BELDEN AŞAĞI VURUYOR!



🎙️ Hüseyin Yücel: "Sayın Adalı'yı çok gergin görüyorum. Bugün yapılanlarla iş raydan çıktı. Serdal Adalı, Beşiktaş'a sponsor olmak isteyen bir kişiyi sırf ben açıkladım diye engellemeye çalışmış." pic.twitter.com/D9FEYzuH5N — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 🎙️ Hüseyin Yücel: "Adı geçen bankayla 'yeni bir sponsorluk anlaşması yaptık' şeklinde bir söylemimiz olmadı. Serdal abi, kazanırsan ilk sponsorluğunu ben vereceğim diyorum. Bu nasıl bir anlayış? Açıkladığım sponsorum mecburen o paylaşımı yapmış." pic.twitter.com/y2TniZqEb8 — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024