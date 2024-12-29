2024'te neler yaşandı neler

SERDAR ORTAÇ İLE MEHMET ALİ ERBİL'İN YASA DIŞI BAHİSİ TEŞVİK ETME SKANDALI

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın kumar tutkusu, başlarına fena halde iş açtı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerini teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli arasında; Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil de yer aldı.

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil için 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ortaç ile Erbil'in avukatlarının itirazı üzerine her iki ünlü hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırılarak ev hapsi cezalarına son verildi.

Serdar Ortaç'ın davası, geçtiğimiz günler de görüldü. Savcı; yasa dışı bahis reklamı ve teşvik suçlamaları nedeniyle Serdar Ortaç'ın 3 yıl hapis cezası almasını talep etti. Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Haberi Görüntüle Mahkeme, ünlü şarkıcının avukatlarına ek süre tanırken, duruşmayı 25 Şubat 2025'e erteledi. Mehmet Ali Erbil'in davası ise önümüzdeki günlerde görülecek.

METİN AKPINAR, İKİNCİ KEZ EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN BABA OLDU Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden Suphiye Orancı'dan doğma baba olduğu 2023'ün en çok konuşulan magazin haberiydi.

Duygu Nebioğlu, 2023'te açtığı babalık davasıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. 2024'te ise Nebioğlu'nun kardeşi Sevgi Katkıcı, Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için babalık davası açıp DNA testi yaptırdı. İkinci kez baba oldu Haberi Görüntüle Test sonucunda Sevgi Katkıcı'nın da Metin Akpınar’ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiği kanıtlandı.

Duygu Nebioğlu - Sevgi Katrancı Sevgi Katkıcı'nın test sonucundan sonra Duygu Nebioğu, babası Metin Akpınar'a, çocukları olduğunu yıllar öncesinden bilmesine rağmen; kendilerini yok saydığı, ilgilenmediği, babalık görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle babasını eleştiri yağmuruna tutmaya devam etti.

UĞUR DÜNDAR'IN BABALIK DAVASI 2024'; ünlü bir kişi tarafından daha babalık davası açılan yıl oldu.

D.G. isimli bir kişi, Uğur Dündar'a babalık davası açtı.

Mahkeme, Uğur Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı sonucuna vararak davayı reddetti. Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uğur Dündar; "Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi, biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti" ifadelerine yer verdi. 'Babalık davası'nda karar çıktı Haberi Görüntüle D.G.'nin avukatları Ahmet Furkan Uludağ ile Ferihan Polat ise karara ilişkin; “Dündar her ne kadar süreç tamamen sona ermiş gibi açıklama yapmış ve bazı gündüz kuşağı programlarında da bu yönde söylemlerde bulunulmuş ise de DNA raporuna yapmış olduğumuz itirazlarımız bakidir. DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle dosyayı üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine götüreceğiz" dedi. REKLAM WANDA NARA - MAURO ICARDI İHANET FIRTINASI Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile iki kızının annesi olan eşi Wanda Nara arasındaki ihanet iddialarıyla bezeli boşanma süreci; yılın son aylarında en çok konuşulan magazin haberlerinden biri oldu.

ihanet fırtınası, Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla başladı. Devamı da çorap söküğü gibi geldi Mauro Icardi görmesin Haberi Görüntüle Birbirlerinin ... saygı göstermeden mesajların karşılıklı ifşa edildiği boşanma süreci; tam bir inatlaşmaya, sürtüşmeye, sonu karakolda biten cinsiyete dayalı şiddet suçlamasına ve Mauro Icardi'nin İstanbul'da açtığı davayla velayet mücadelesine dönüştü. Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi iki yıl önce de İtalya'nın Inter Milan takımında oynarken takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığının ortaya çıkması ihanet fırtınasının yeni dalgası oldu. Icardi'nin bu ihaneti bildiği halde evliliğine devam etmesi küçük dilleri yutturacak cinstendi.

DİLAN ÇITAK UÇAKTA OLAY ÇIKARDI İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, THY'nin Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta olay çıkardı. Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak'ın kedisi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Çıtak, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın, İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru, Dilan Çıtak'ı kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. REKLAM Soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Çıtak, burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı. Dilan Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından 'Kara Liste'ye alındı.

GÜLSE BİRSEL'İN VURAL ÇELİK AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ Geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik, 'Avrupa Yakası'ndaki 'Kubilay' karakteriyle tanınmıştı. Dizinin senaristi Gülse Birsel'in, Çelik'in cenazesine katılmaması sosyal medyada bir hayli tepki topladı.

Gülse Birsel, bunun üzerine bir açıklamada bulundu. Ne var ki o açıklama, Birsel'in daha da büyük tepki toplamasına neden oldu. Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap Haberi Görüntüle REKLAM Gülse Birsel'in tepki çeken açıklaması şöyleydi: Vural’a vedam; birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım. Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik, 'Avrupa Yakası’nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya “Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum” dedim ve Vural, ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe “Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?” cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın’a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir “Mağdur persona”sı vardı. Şenay Gürler’le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, “Vaay tabii sosyete bizi davet etmez”! “Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?” “Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim” filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı. Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik 'Gülenay'ı yazdım. Vural nefis oynadı. 'Birinin bizi durduramadığı' günlerdi. Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…

Gülse Birsel, sosyal medya takipçisinden gelen tepki üzerine kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırsa da olan oldu.

Gülse Birsel'i açıklamaları, Vural Çelik'in ailesini bir hayli üzdü. Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik, Gülse Birsel'in, savunma hakkı olmayan biri hakkında yapmasını kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi. Kadriye Çelik, Vural Çelik’in hayatı boyunca sorumluluklarını onuruyla yerine getiren, kimseye boyun eğmeyen ve herkesi güldürmeyi seven biri olduğunu vurguladı. Gülse Birsel’e, Vural Çelik’in mezarına gidip helallik istemesi yönünde bir çağrı yaparak, bunun ailelerinin acısını bir nebze olsun hafifletebileceğini ifade etti.

DENİZ AKKAYA'NIN KIZIYLA YAŞADIĞI KAVGA Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin tarafından darp edilip balkonuna kilitlendiğini öne sürdü. Ayşe Önbilgin ise annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia ederek karşı suçlamada bulundu. Yaşananların ardından Akkaya hakkında bir soruşturma başlatıldı. Ayşe Önbilgin, annseinden uzaklaşmak için yurt dışında yaşayan babası Efe Önbilgin'in yanına gitti. Buna bir hayli kızan Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in 16 yıldır nafaka öedemediğini, kızıyla ilgilenmediğini belirterek; "Baba olduğun aklına yeni mi geldi?" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Deniz Akkaya, son olarak, kızı Ayşe Önbilgi'in Belçika seyahati için kasasını boşalttığını ve 40 günlük seyahatin kendisine 4 milyon TL'ye mal olduğunu, bu süreçte 4 ev sattığını açıklayarak bir kez daha kızına yüklendi. "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi" Haberi Görüntüle UMUT AKYÜREK DE KIZIYLA SORUNLAR YAŞADI Kızıyla sorun yaşayan bir diğer ünlü ise Umut Akyürek oldu.

Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul’un yasaklı madde kullandığını açıkladı. Kızının psikolojik sorunlar nedeniyle kriz geçirdiğini ve bilinçsiz davranışlar sergilediğini belirten Akyürek, Melek Bal Ertuğrul'un babası Oktay Ertuğrul’a bıçakla saldırıp, onu iki kez darp ettiğini söyledi. "Kendimi odaya kilitledim" Haberi Görüntüle Umut Akyürek, şikâyetleri üzerine polisin eve gelip kızına dil döktüğünü ancak yasal olarak bir şey yapamadıklarını ifade etti. Kızının reşit olmasından dolayı tedavi için kendi rızasının gerektiğini ve mahkeme kararını beklediklerini dile getirdi. Umut Akyürek’in ihbarı sonrasında, Melek Bal Ertuğrul, gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Sedyeyle kelepçelenmiş halde fotoğraf paylaşarak; "Başladı bizim mesai" yazmıştı. Kolunda birçok jilet kesiği olduğu gözlemlendi.

REKLAM Sonunda, Melek Bal Ertuğrul, tedavi görmeyi kabul etti. Aylar süren tedavi sürecinin ardından Melek Bal Ertuğrul, iyileşti. Umut Akyürek, kızıyla birlikte olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşıp; "Çok şükür, bin şükür, bin maşallah. Ne kadar teşekkür etsem azdır sizlere" ifadelerini kullandı.

REHA MUHTAR- DENİZ UĞUR ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASI Gazeteci Reha Muhtar, evinde düşerek ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Çocuk muamması Haberi Görüntüle Eski eşi Deniz Uğur, oğlu Poyraz Muhtar'a ulaşamadığını ve onu kaçırdığı iddiasıyla, şarkıcı bir dönem Muhtar ile ilişki yaşayan Nilüfer ile birlikte evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nilüfer, çocuk kaçırma iddialarını reddederek, Poyraz Mutar'ın Ayşe Nazlı ile birlikte babasının evine gitmeye karar verdiğini ve olayın yanlış anlaşıldığını belirtti. Ayrıca, iftiraları mahkemeye taşımak istemediğini vurguladı.

Poyraz Muhtar ise annesinin kaçırıldığına dair söylediklerinin doğru olmadığını, ablasından rica ederek babasının evine gittiğini ve burada mutlu olduğunu açıkladı. Ayşe Nazlı Yumlu, birkaç gün sonra sessizliğini bozarak Deniz Uğur’a tepki gösterdi. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırıldığının iddia edilmesinin saçmalık olduğunu söyledi. Ayrıca, Poyraz Muhtar'ın, kendisini ablası olarak bildiğini ve ikisinin de kardeş gibi büyüdüğünü ifade etti.

Reha Muhtar, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada; "Her şeye geri döneceğim, merak etmeyin. Sağlık, hayattaki en önemli şey. Son 40 gün içinde her şeyim varken sağlığım gitti ama şükür hâlâ sevenlerim var" dedi. Hastane sürecinde çocuklarının yanında olan eski eşi Nilüfer hakkında ise "Bilmiyorum Nilüfer Hanım ne yaptı, her şeyi öğreneceğiz" şeklinde konuştu. Çocuklarıyla düzenli görüşemediğini ve sadece okullarının önünde karşılaşabildiğini dile getiren Muhtar, "Her şey elimden alındı" dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN KAÇAK VİLLA OLAYI Şahan Gökbakar’ın Marmaris Delikyol Koyu’nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilerek yıkım kararı alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır hakkında, Turgut Mahallesi’ndeki taşınmazda izinsiz inşa edilen yapılar nedeniyle soruşturma başlattı. İddianamede, şüphelilerin 2020’de satın aldıkları taşınmazda kaçak olarak inşa edilen beton dolgu, ahşap iskele, taş duvar, konut, depo, çardak, güneş paneli ve su deposu bulunduğu belirtildi. Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır, adı geçen inşaatların kendileri tarafından yapılmadığını savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Şahan Gökbakar’ın villasını inceledi, yapı tatil tutanağı düzenleyerek, mesken ile eklentilerinin kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. Villasına yıkım kararı Haberi Görüntüle Şahan Gökbakar; Türkiye’deki büyük kaçak yapılarla kıyaslandığında, küçük evine yönelik yıkım kararının anlamsız olduğunu söyledi. Tüm kaçak yapıların yıkılması halinde toplumsal bilinç oluşturulması için ilk adımı kendilerinin atacağını belirtti.

AJDA PEKKAN'IN KONSERİNDE PROTOKOL KRİZİ Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkanAjda Pekkan, aralarında kardeşi Semiramis Pekkan'ın da olduğu, en önde oturan grubun konser bitmeden yerinden kalkmasına bir hayli öfkelendi. Ajda Pekkan, tepkisini; "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem, siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" şeklinde dile getirdi.