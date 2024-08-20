Reha Muhtar entübe edildi
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Yaşananların ardından Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi eski eşi Deniz Uğur, oğlu Poyraz'a ulaşamadığını ifade edip "Çocuğuma ulaşamıyorum" şeklindeki açıklamalarının ardından avukat Feyza Altun, Reha Muhtar'ın oğlunun Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu'nun evinde olduğunu ileri sürdü. Muhtar'ın avukatı ise iddiayı yalanladı
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Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde merdivenlerden düştü.
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Oğlu Poyraz'ın durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.
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"ÇOCUĞUMA ULAŞAMIYORUM"
Ağır yaralanan ve bilinci kapanan Reha Muhtar, entübe edildi. Tüm bunların ardından Reha Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan açıklama geldi ve sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
İnanılmaz bir şey yaşıyorum. Bir telefon geliyor "Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı" diye... Çocuğuma ulaşamıyorum. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hiç kimseye ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum bana deniyor ki; "Ayşe Nazlı Yumlu yani Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar." Onlara ulaşmaya çalışıyorum araya birilerini sokarak, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Bakın ben iki yıldır avukatımla birlikte mahkemeye bu insanların, Reha Muhtar'ın sağlığının yerinde olmadığını, kendine bile bakabilecek durumda olmadığını, çocuk emanet edilebilecek durumda olmadığını hatta kendine de zarar verebileceğini söylüyorum bu beyanlarımız dosyada da var.
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Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer, Ayşe Nazlı Yumlu'yu henüz 4 aylıkken Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti. Nilüfer, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ayşe Nazlı'nın tek yaptığı kardeşine destek olmak. Amacı ne kaçırmak ne de başka bir şey olabilir. Tek dileğimiz Reha Bey'in biran önce iyileşmesi"
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ÇOCUĞUNUN NİLÜFER'İN EVİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Deniz Uğur'un açıklamaları sonrası avukat Feyza Altun da Reha Muhtar'ın çocuğunun şarkıcı Nilüfer'in evinde olduğunu iddia ederek şu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı:
Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir.Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Bizler de sizler gibi olayı basından öğrendik.
Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şube'ye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık.
Bir çocuğun ; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.
Deniz Uğur Vekili Av.Feyza Altun
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REHA MUHTAR'IN AVUKATINDAN YALANMA: ÇİRKİN BİR İFTİRA
Feyza Altun'un iddialarına Reha Muhtar'ın avukatından yalanlama geldi. Av. Mustafa Demiral şu ifadeleri kullandı:
Reha Bey’in oğlu Poyraz’ın kaçırıldığı iddiası çirkin bir iddiadır. Gerçek bilgiler Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir.
Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmî makamlar önünde beyan etmiş bu durum da kayıtlara geçmiştir. Bu süreç de dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir. Hal böyle iken ve ortada sağlık sorunuyla ilgili insani bir durum varken insani durumu ve çocuğun âli menfaatlerini hiçe sayarak ve kamuoyunu da manipüle etmek suretiyle durumdan yararlanmaya çalışmak meslek etiğiyle bağdaşmaz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Reha Muhtar vekili: Av. Mustafa Demiral
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