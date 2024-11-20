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        Haberler Magazin Uğur Dündar'ın 'babalık davası'nda karar çıktı

        Uğur Dündar'ın 'babalık davası'nda karar çıktı

        Gazeteci Uğur Dündar hakkında, D.G. isimli bir kişi tarafından açılan 'babalık davası'nda karar çıktı. Mahkeme, Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı sonucuna vararak davayı reddetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:44
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        'Babalık davası'nda karar çıktı
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        Isparta 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Uğur Dündar ile D.G. katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dosyayı karara bağlayacaklarını belirterek Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi yaptığını biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığını aktardı. Kararını açıklayan mahkeme, "Uğur Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı" sonucuna vararak davayı reddetti.

        Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uğur Dündar; "Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi, biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti" ifadelerine yer verdi.

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        Uğur Dündar, X hesabından; "Gereksiz dava reddedildi. D.G. adlı kişi tarafından şahsıma açılan "babalık davası"nda Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi yapmış ve biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti. Değerli Avukatım Murat Ergün'e çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

        "DOSYAYI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ"

        D.G.'nin avukatları Ahmet Furkan Uludağ ile Ferihan Polat ise karara ilişkin; “Dündar her ne kadar süreç tamamen sona ermiş gibi açıklama yapmış ve bazı gündüz kuşağı programlarında da bu yönde söylemlerde bulunulmuş ise de DNA raporuna yapmış olduğumuz itirazlarımız bakidir. DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle dosyayı üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine götüreceğiz. İstinaf Mahkemesi itirazlarımızı değerlendirip bir karar verecektir. Özetle; karşı tarafın ‘gereksiz' olarak tanımladığı ancak müvekkilin hayatına mal olan davada henüz kesin bir karar yoktur. Hukuki mücadelemiz devam etmektedir” dedi.

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