"BABA - KIZ İLİŞKİMİZ HİÇ OLMADI" DEMİŞTİ"

Öte yandan Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kendisinin kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.

Sevgi Katkıcı, "Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim" demişti.

Sevgi Katkıcı, ayrıca yaptığı basın açıklamasında; "Bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" ifadelerini kullanmıştı.