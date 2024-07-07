Metin Akpınar ikinci kez baba oldu
Duygu Nebioğlu, geçen yıl açtığı babalık davasıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için dava açıp DNA testi yaptırmıştı. Katkıcı'nın açtığı dava sonuçlandı
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Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen ikiz kardeşler Duygu Nebioğlu ile Sevgi Katkıcı, yıllar sonra ortaya çıkmıştı.
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından, ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da ünlü oyuncunun kızı olduğunu 21 yaşında öğrenmişti.
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Metin Akpınar'ın kendisinden kızı olmadığını düşünerek sürekli şüphe duyması nedeniyle DNA testi yaptıran Sevgi Katkıcı'nın test sonrasında Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.
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Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesi'ne açtığı dava da sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı.
Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi. Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine, Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.
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MAHKEME KARARIYLA RESMEN BABASI OLDU
Mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'ndan sonra ikizi Sevgi Katkıcı'nın da babası olduğu kesinleşti.
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"HAKİME HANIM ADALETLİ OLUP, DOSYALARIMIZI AYRI TUTTU"
Duygu Nebioğlu da mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Soru: İkizler ise neden ayrı olsun ki davaları? Cevabım: İnsan ikizlerin ayrılmayacağını bilir. 'Et tırnaktan ayrılmaz' derler ya 36 sene olmuş et tırnaktan ayrılalı, haliyle ikiz kardeşler de ayrı ayrı hayatlar yaşıyor. Benim hikâyem bana aittir. Davama bakan hakime hanım da en doğru, adaletli kararı verip dosyalarımızı ayrı tutmuştur. Beni mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.
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"BABA - KIZ İLİŞKİMİZ HİÇ OLMADI" DEMİŞTİ"
Öte yandan Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kendisinin kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.
Sevgi Katkıcı, "Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim" demişti.
Sevgi Katkıcı, ayrıca yaptığı basın açıklamasında; "Bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" ifadelerini kullanmıştı.
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