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        Haberler Magazin Kerimcan Durmaz'ın tutuklanması talep edildi - Magazin haberleri

        Kerimcan Durmaz'ın tutuklanması talep edildi

        DJ Kerimcan Durmaz, 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde tekrar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Durmaz'ın dünkünün aksine ellerinin kelepçelendiği dikkat çekti. Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:09
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        Yasa dışı bahis soruşturmaları devam ederken, DJ Kerimcan Durmaz hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Durmaz, Beykoz'daki evinden alındıktan sonra emniyete götürülmüş, oradan da hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirilmişti.

        Kerimcan Durmaz, bu sabah saatlerinde yeniden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

        Kerimcan Durmaz'ın ellerinin dünkünün aksine kelepçelendiği görüldü. Durmaz'ın aynı zamanda dünkünün aksine bir hayli tedirgin hali dikkat çekti.

        "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

        Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz; "Bu mekân Malta'da yer alan eğlence mekânıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekâna gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led ekranda Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led ekranda bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek, eğlence mekânında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekâna kesinlikle yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekânda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekânına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı" diye konuştu.

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        KAŞE BEDELİ OLARAK 10 BİN EURO ALDI

        Çıktığı sahneyle ilgili faturayı da ifadesiyle birlikte sunmak istediğini söyleyen Kerimcan Durmaz, çıktığı sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladığını belirterek; "Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim" dedi.

        Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Kerimcan Durmaz; "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led ekranda bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" ifadelerini kullandı.

        İFADESİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN MALTA AYRINTISI

        Kerimcan Durmaz'ın ifadesindeki Malta bölümü dikkat çekti. Zira; aynı suçtan yargılanan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç da yasa dışı bahisi, davetli olarak gittikleri Malta'dan teşvik ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılmıştı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
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