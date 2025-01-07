Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

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Bu kapsamda, Kerimcan Durmaz, Beykoz'daki evinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Durmaz, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden emniyete sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir. Bu yönü ile yasa dışı bahis ve kumarın dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı" olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibariyle de toplumda etki alanı bulunan şahıslardan olan Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde "yasa dışı bahis" olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs 07/01/2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.