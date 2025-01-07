Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri!
Fenerbahçe'nin hücum hattı için Roberto Firmino ile ilgilendiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Brezilyalı yıldızın menajeri oyuncunun transferiyle ilgili net konuştu ve sarı-lacivertlilerden teklif gelip gelmediğini açıkladı.
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Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi.
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Bir yandan eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, öbür yandan olası transfer ihtimallerini de düşünerek oyuncuların yerlerine gelecek alternatifleri de belirliyor.
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Bu kapsamda Youssef En-Nesyri ile Al Nassr ciddi şekilde ilgilenirken, F.Bahçe oyuncuyu devre arasında bırakmaya sıcak yanaşmıyor.
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Faslı yıldızın takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirleyen Kanarya'nın, Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'yu gündemine aldığı iddia edilmişti.
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33 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajeri Suudi Arabistan basınına açıklamalarda bulundu ve transfer konusuna değindi.
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"F.BAHÇE'DEN TEKLİF GELMEDİ"
Arriyadiyah'a açıklamalarda bulunan Firmino'nun menajeri, "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık." dedi.
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"ARABİSTAN'DAN AYRILMAYACAK"
Ülkeden ayrılmayacağını dile getiren menajer "Firmino şu anda Al-Ahli'ye odaklanmış durumda, Suudi takımında kalacak ve ayrılmayacak." şeklinde sözlerini noktaladı.
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Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 19 maça çıkan Firmino, 1.206 dakika forma giydi ve 6 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
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Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gözüken Firmino'nun, Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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