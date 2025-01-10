Ogün Samast’a zaman aşımı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı 12 sanıklı davada karar açıklandı. Ogün Samast ve 6 sanığa zaman aşımından düşme kararı verildi. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet verildi. Adem Sağlam'a örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
YURT DIŞI YASAĞI DEVAM
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ogün Samast ve 6 sanığa zaman aşımından düşme kararı verdi. Mahkeme Ogün Samast'ın yurtdışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına da hükmetti.
YILMAZER VE AKYÜREK'E MÜEBBET
Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet verildi. Adem Sağlam'a örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.