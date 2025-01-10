Gabriel Sara'dan Galatasaray'a kötü haber!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray, Rams Başakşehir'i ağırladı ve yedek ağırlıklı çıktığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Gabriel Sara takımına penaltı kazandırmış olsa da, bu pozisyonda sakatlandı ve son 2 gündür antrenmana çıkamadı.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızın son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." denildi.

MEDICANA SAĞLIK RAPORU



Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş… pic.twitter.com/34GwRJBlGD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 10, 2025

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK!

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre; Brezilyalı yıldızın 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu ligde oynanacak Rams Başakşehir maçında forma giymesi beklenmezken, Hatayspor maçında ise tedavi sürecine göre oynayıp oynamayacağı kesinleşecek.