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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor. Denizli Batı Kavşağı ile İzmir merkezi liman kavşağı arasındaki 220 km'lik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor" derken yıllık toplam 7,4 milyar TL tasarruf edileceğini, CO2 emisyonunun ise 61 ton azalmış olacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
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        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 km ana yol, 23 km bağlantı yolundan oluşuyor ve toplam 163 kilometre uzunluğa sahip toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 adet viyadük 30 adet üst geçit ve 5 adet hizmet tesisi yer alıyor.

        Otoyol güzergahının 3 kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp Kuyucak'a ulaşmıştı. 17 Ekim'de açılan 2. Etabı ise Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi tüm kesimlerini resmi olarak tüm Ege bölgemizin istifadesine sunuyoruz. 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor. Denizli Batı Kavşağı ile İzmir merkezi liman kavşağı arasındaki 220 km'lik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor.

        Yıllık toplam 7,4 milyar TL tasarruf edeceğiz. CO2 emisyonu 61 ton azalmış olacak.

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        Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım süresiyle otoyoldan İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresi eşitleniyor.

        Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir. Emniyet, kalkınma demektir.

        Aydın – Denizli otoyolunun hizmete sunulması ile birlikte tarım ürünlerimiz bölgenin en önemli ticaret limanlarından olan İzmir ve Aliağa gibi bölgelere daha hızlı nakledilecektir. Turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük edecek, yeni istihdam imkanı sunacak ve bölgeyi kalkındıracaktır.

        Ulaştırma yatırımlarımızı da eleştirenlere iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda niyet, anlayış, zihniyet farkı var. Biz 22 yıldır Türkiye’yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz.

        Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. 22 yılda 63 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 kilometreye yükselttik. Yollarımızda ortalama hız 40 km/s idi, şimdi ise yaklaşık 90 km/s.

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