DOTHRAKİLER VE MOĞOL GÖÇEBELERİ

Dothraki kabilesi, Game of Thrones evreninde ata dayalı bir yaşam süren, göçebe bir topluluktur. Gerçek dünyada bu yaşam tarzı, Moğollara çok benzerdir. Genghis Khan döneminde çok daha savaşçı bir yapıya bürünümüş olan Moğollar, Asya steplerinden Batı Rusya’ya kadar çok geniş bir imparatorluk kurmuştur.