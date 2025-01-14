Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak seçimler için propaganda süreci devam ediyor.

Aşırı sağcı AfD ise yasa dışı göçmenleri sınır dışı edeceğine dair söylem geliştirirken Almanya'nın Karlsruhe kentinde yaşanan olay sonrasında polis soruşturması başlatıldı.

REKLAM advertisement1

Karlsruhe kentindeki AfD destekçileri tarafından dağıtılan bilet şeklindeki broşürlerde "Sınır dışı edilme bileti" yazdığı görülürken, propagandanın doğrudan göçmenleri hedef aldığı anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken soruşturmanın nedeninin "halk arasında nefreti yayma" olduğu bildirildi. Polis ayrıca soruşturmanın doğrudan bir zanlı üzerinde yoğunlaşmadığını açıkladı.

REKLAM

Karlsruhe'deki AfD parti teşkilatı ayrıca sözü edilen biletleri internet üzerinden de paylaştı ve amaçlarının yasa dışı göçmenlere karşı duyarlılık oluşturmak olduğunu iddia etti.

Biletlerin üzerindeki tarih Almanya'daki seçim tarihi olarak görüldü.

Welt'in haberine göre AfD'ye diğer partilerden tepkiler geldi. Die Linke partisininin Baden-Württemberg Eyaleti üyesi Sahra Mirow, AfD'yi toplumda nefret yaymakla suçladı.