Ali Palabıyık: Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!

Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken oynanan mücadelelerde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

"HAKEMLİK ADINA SAHALARDA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR POZİSYON"

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"Bu pozisyon normal bir müsabakada her zaman olabilecek bir pozisyon ama nasıl gündeme geliyor... Bunun devamında bir gol olduğu zaman; yanlış bir taç, köşe vuruşu kararı maalesef bizim verdiğimiz kararın sorgulanmasına neden oluyor. Bu pozisyon da onlardan bir tanesi ama bu pozisyonda hakem yanlış bir karar verdi diyemem çünkü gerçekten zor bir pozisyon. Biz ekranda izlerken En-Nesyri'den çıkmış gibi gözükse de pozisyonda Uğurcan'ın da bir teması var gibi gözüküyor. Direnç Tonusluoğlu'nun maçın 6. dakikasında oynatmış olduğu çok güzel bir avantaj var. Hakemlik adına gerçekten sahalarda görmek istediğimiz bir pozisyon."

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📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Direnç Tonusluoğlu'nun maçın 6. dakikasında oynatmış olduğu çok güzel bir avantaj var. Hakemlik adına gerçekten sahalarda görmek istediğimiz bir pozisyon. pic.twitter.com/lfhsmrga7v — HT Spor (@HTSpor) January 14, 2025

"VAR'IN KARIŞMAMASI DOĞRU"

"Kesinlikle VAR bundan dolayı karışmadı çünkü VAR'ın görev tanımında kırmızı kart ya da sarı karttan dolayı bir şüpheniz varsa bundan dolayı karışmamanızı söylüyor. Dzeko'nun topuğunun yerde olması da bizim sadece sarı karta ya da faule yönlendiren unsurlardan bir tanesi. VAR'ın karışmamasını ben bu pozisyonda doğru buluyorum.

🤔 Konyaspor-Fenerbahçe maçının 53. dakikasındaki pozisyona VAR karışmalı mıydı?



🎙️ Ali Palabıyık ve @muratftanirli, Gözler Hakemde'de yorumladı. pic.twitter.com/FPhFqbCDCw — HT Spor (@HTSpor) January 14, 2025

"HAKEMLER SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇIYOR"

"Dördüncü hakemin görevi sahadaki hakeme yardım etmek yedek kulübesine iki dakikada üç dakikada bir gidip oturun sakin olun demek değil. Dördüncü hakemin görevi saha içerisinde hakemin göremeyeceği pozisyonlarla alakalı hakemin belki görse bile yardım beklediği durumlarda saha içinde kalmasıdır. Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor VAR'a atıyor. Yardımcı hakemler de sorumluluk almıyor hakeme atıyor. Dördüncü hakemler zaten hiç karışmıyor biliyor ki bu maçtan sonra maçı var. Bazı hakemler için gerçekten ödül-ceza sistemi yok. Şu ada bizim elit kategoride olan hakemimiz kim Halil Umut Meler. Kaç maçı var şu anda? Altı. 19 hafta geçti düşünün ki elit hakemimiz ligde 6 maç yönetmiş. Mehmet Türkmen'in kaç maçı var 14 oldu. Orada bizim en az 6-7 tane genç hakemimiz var 13-14 civarında ama bizim elit hakemimiz 6 maç yönetmiş bu bizim ülkemiz için tartışılması gereken bir nokta.

📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor VAR'a atıyor. Yardımcı hakemler de sorumluluk almaktan kaçıyor hakeme atıyor. pic.twitter.com/LxPWpDBqNs — HT Spor (@HTSpor) January 14, 2025 "6 DEFA VAR'A GİDEREK KARAR VERMİŞ" "Bu hakemlerin neden hakemliğini bıraktığını tartışılması gereken bir ortam. Yeni FIFA hakemlerimiz en yakın zamanda muhtemelen Mart ayında müsabaka alacaklar. Oğuzhan Çakır için daha önce tespitlerim vardı. Oğuzhan Çakır, daha önce hiç kendisi sorumluluk alıp ceza alanı içinde penaltı kararı vermemiş ve altı defa VAR'a giderek VAR hakeminin tavsiyesiyle penaltı kararı vermiş. Mehmet Türkmen aynı şekilde VAR hakemi doğru bir şekilde çağırmış olmasına rağmen pozisyonu kendisi yorumlarken de aslında doğru bir şekilde gidip daha sonra bu yoldan vazgeçiyor nedense. Aynı şekilde kendisi de orada VAR olmadan müsabaka yönetecek. Eğer Türkiye'deki gibi bu müsabakaları yönetirlerse UEFA'nın bakış açışı birinci kategoride hakemimiz olmamasının sebebini açıklıyor. 📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Oğuzhan Çakır, daha önce hiç kendisi sorumluluk alıp ceza alanı içinde penaltı kararı vermemiş ve altı defa VAR'a giderek VAR hakeminin tavsiyesiyle penaltı kararı vermiş. pic.twitter.com/e54l6BzSHq — HT Spor (@HTSpor) January 14, 2025 "ÇOK NET BİR PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" "El mi topa gidiyor top mu ele geliyor. Ben tamamıyla elin topa gittiğini düşünüyorum çünkü herhangi bir oyuncuyla hücum oyuncusuyla beraber bir mücadeleye de girmiyor. Mücadeleye de girmemesinden dolayı çok net bir penaltı olduğunu düşünüyorum bu pozisyonda. VAR hakeminin de bu pozisyona neden karışmadığını inanın bilmiyorum. İşte kamuoyunun da merak ettiği pozisyonlardan bir tanesi de bu hangi kritere göre bu pozisyon devam etmiş. Yani sadece benim değil tüm sporseverlerin bu kuralı bilmesi gerekiyor. 📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Başakşehir-Galatasaray maçının 26. dakikasındaki pozisyonda elin topa gittiğini ve çok net bir penaltı olduğunu düşünüyorum. VAR hakeminin de bu pozisyona neden karışmadığını bilmiyorum. pic.twitter.com/rSRhuzgfuC — HT Spor (@HTSpor) January 14, 2025 "İLK 10 DAKİKADA OYUNCULARIN AZ ÇOK NE YAPACAĞI BELLİ OLUR" "Oyunu okumayla ilgili problemler var. Hakemler saha içerisine çıktığı zaman; çaldığı düdüklerle veya iki takımın başlangıcı, rakip oyuncularla ve hakemle olan iletişiminden bir genelleme çıkartırlar ve müsabaka planını ona göre yaparlar. Müsabakanın ilk 10 dakikasını oyuncuların az çok ne yapacağı belli olur." 📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Oyunu okumayla ilgili problemler var. Hakemler saha içerisine çıktığı zaman; çaldığı düdüklerle veya iki takımın başlangıcı, rakip oyuncularla ve hakemle olan iletişiminden bir genelleme çıkartırlar ve müsabaka planını ona göre yaparlar. pic.twitter.com/fNCtWePU7z — HT Spor (@HTSpor) January 14, 2025 Murat Fevzi Tanırlı 18 ve 19. haftalarda verilmeyen kartların raporunu analiz etti. Tanırlı geçtiğimiz hafta 29 sarı kartın verilmediğini ifade etti. 🗂️ Süper Lig'de bu haftanın verilmeyen kartları!



🎙️ Ali Palabıyık ve @muratftanirli, Gözler Hakemde'de değerlendirdi. pic.twitter.com/KDiAUqaHGi — HT Spor (@HTSpor) January 14, 2025 "HAKEMLİK YETENEĞİ SONRADAN KAZANILIR" "Biz genç hakemleri "Arda Güler" gibi görüyoruz. Arda Güler bizim gururumuz, genç yaşta Fenerbahçe'de oynadı sonra çok büyük bir kulübe transfer oldu. Genç hakemlerimizin de öyle olduğunu düşüyoruz fakat futbol oynamaktan doğuştan gelen bir yetenek çalışmayla geliştiriliyor. Futbolcu bir hata yaptığında o hatasını kapatabilecek on tane daha oyuncu var ama genç bir hakem için bundan bahsedemeyiz. Hakemlik yeteneği doğuştan gelen bir özellik değildir. Hakemlik yeteneği sonradan kazanılır.

📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Biz genç hakemleri "Arda Güler" gibi görüyoruz. Futbolcu bir hata yaptığında o hatasını kapatabilecek on tane daha oyuncu var ama genç bir hakem için bundan bahsedemeyiz. pic.twitter.com/0c8ceO1n6o — HT Spor (@HTSpor) January 14, 2025