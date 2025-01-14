Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        50
        Fenerbahçe
        FB
        42
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        Göztepe
        GÖZ
        31
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Palabıyık: Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor! - Futbol Haberleri

        Ali Palabıyık: Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!

        Süper Lig'in tartışmalı pozisyonları, haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık ile HT Spor ekranlarındaki Gözler Hakemde programında tartışıldı. Tanırlı ve Palabıyık, Süper Lig'in 19. haftasındaki pozisyonları ve birçok önemli konuyu masaya yatırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 22:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken oynanan mücadelelerde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

        "HAKEMLİK ADINA SAHALARDA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR POZİSYON"

        "Bu pozisyon normal bir müsabakada her zaman olabilecek bir pozisyon ama nasıl gündeme geliyor... Bunun devamında bir gol olduğu zaman; yanlış bir taç, köşe vuruşu kararı maalesef bizim verdiğimiz kararın sorgulanmasına neden oluyor. Bu pozisyon da onlardan bir tanesi ama bu pozisyonda hakem yanlış bir karar verdi diyemem çünkü gerçekten zor bir pozisyon. Biz ekranda izlerken En-Nesyri'den çıkmış gibi gözükse de pozisyonda Uğurcan'ın da bir teması var gibi gözüküyor. Direnç Tonusluoğlu'nun maçın 6. dakikasında oynatmış olduğu çok güzel bir avantaj var. Hakemlik adına gerçekten sahalarda görmek istediğimiz bir pozisyon."

        REKLAM

        "VAR'IN KARIŞMAMASI DOĞRU"

        "Kesinlikle VAR bundan dolayı karışmadı çünkü VAR'ın görev tanımında kırmızı kart ya da sarı karttan dolayı bir şüpheniz varsa bundan dolayı karışmamanızı söylüyor. Dzeko'nun topuğunun yerde olması da bizim sadece sarı karta ya da faule yönlendiren unsurlardan bir tanesi. VAR'ın karışmamasını ben bu pozisyonda doğru buluyorum.

        "HAKEMLER SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇIYOR"

        "Dördüncü hakemin görevi sahadaki hakeme yardım etmek yedek kulübesine iki dakikada üç dakikada bir gidip oturun sakin olun demek değil. Dördüncü hakemin görevi saha içerisinde hakemin göremeyeceği pozisyonlarla alakalı hakemin belki görse bile yardım beklediği durumlarda saha içinde kalmasıdır. Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor VAR'a atıyor. Yardımcı hakemler de sorumluluk almıyor hakeme atıyor. Dördüncü hakemler zaten hiç karışmıyor biliyor ki bu maçtan sonra maçı var. Bazı hakemler için gerçekten ödül-ceza sistemi yok. Şu ada bizim elit kategoride olan hakemimiz kim Halil Umut Meler. Kaç maçı var şu anda? Altı. 19 hafta geçti düşünün ki elit hakemimiz ligde 6 maç yönetmiş. Mehmet Türkmen'in kaç maçı var 14 oldu. Orada bizim en az 6-7 tane genç hakemimiz var 13-14 civarında ama bizim elit hakemimiz 6 maç yönetmiş bu bizim ülkemiz için tartışılması gereken bir nokta.

        "6 DEFA VAR'A GİDEREK KARAR VERMİŞ"

        "Bu hakemlerin neden hakemliğini bıraktığını tartışılması gereken bir ortam. Yeni FIFA hakemlerimiz en yakın zamanda muhtemelen Mart ayında müsabaka alacaklar. Oğuzhan Çakır için daha önce tespitlerim vardı. Oğuzhan Çakır, daha önce hiç kendisi sorumluluk alıp ceza alanı içinde penaltı kararı vermemiş ve altı defa VAR'a giderek VAR hakeminin tavsiyesiyle penaltı kararı vermiş. Mehmet Türkmen aynı şekilde VAR hakemi doğru bir şekilde çağırmış olmasına rağmen pozisyonu kendisi yorumlarken de aslında doğru bir şekilde gidip daha sonra bu yoldan vazgeçiyor nedense. Aynı şekilde kendisi de orada VAR olmadan müsabaka yönetecek. Eğer Türkiye'deki gibi bu müsabakaları yönetirlerse UEFA'nın bakış açışı birinci kategoride hakemimiz olmamasının sebebini açıklıyor.

        "ÇOK NET BİR PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        "El mi topa gidiyor top mu ele geliyor. Ben tamamıyla elin topa gittiğini düşünüyorum çünkü herhangi bir oyuncuyla hücum oyuncusuyla beraber bir mücadeleye de girmiyor. Mücadeleye de girmemesinden dolayı çok net bir penaltı olduğunu düşünüyorum bu pozisyonda. VAR hakeminin de bu pozisyona neden karışmadığını inanın bilmiyorum. İşte kamuoyunun da merak ettiği pozisyonlardan bir tanesi de bu hangi kritere göre bu pozisyon devam etmiş. Yani sadece benim değil tüm sporseverlerin bu kuralı bilmesi gerekiyor.

        "İLK 10 DAKİKADA OYUNCULARIN AZ ÇOK NE YAPACAĞI BELLİ OLUR"

        "Oyunu okumayla ilgili problemler var. Hakemler saha içerisine çıktığı zaman; çaldığı düdüklerle veya iki takımın başlangıcı, rakip oyuncularla ve hakemle olan iletişiminden bir genelleme çıkartırlar ve müsabaka planını ona göre yaparlar. Müsabakanın ilk 10 dakikasını oyuncuların az çok ne yapacağı belli olur."

        Murat Fevzi Tanırlı 18 ve 19. haftalarda verilmeyen kartların raporunu analiz etti. Tanırlı geçtiğimiz hafta 29 sarı kartın verilmediğini ifade etti.

        "HAKEMLİK YETENEĞİ SONRADAN KAZANILIR"

        "Biz genç hakemleri "Arda Güler" gibi görüyoruz. Arda Güler bizim gururumuz, genç yaşta Fenerbahçe'de oynadı sonra çok büyük bir kulübe transfer oldu. Genç hakemlerimizin de öyle olduğunu düşüyoruz fakat futbol oynamaktan doğuştan gelen bir yetenek çalışmayla geliştiriliyor. Futbolcu bir hata yaptığında o hatasını kapatabilecek on tane daha oyuncu var ama genç bir hakem için bundan bahsedemeyiz. Hakemlik yeteneği doğuştan gelen bir özellik değildir. Hakemlik yeteneği sonradan kazanılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Habertürk Anasayfa