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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşalı Yasin Özcan, Aston Villa'da! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşalı Yasin Özcan, Aston Villa'da!

        Kasımpaşa'nın Türk futboluna armağan ettiği Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oluyor. Lacivert-beyazlı kulüp, 18 yaşındaki milli savunma oyuncusunun transferi konusunda Aston Villa ile 7+1 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:18
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        Yasin Özcan Aston Villa'da!
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        Kasımpaşa'nın yetiştirdiği, Türk futbolunun gelecek vadeden genç yıldız adayı Yasin Özcan, Aston Villa'ya imza atıyor...

        Lacivert-beyazlı kulüp, 18 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi konusunda İngiliz ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

        Aston Villa'nın, Yasin için Kasımpaşa'ya 7 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 8 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

        Aston Villa ayrıca, yapılan anlaşma gereği Kasımpaşa'ya Yasin'in bir sonraki satışından %20 pay verecek.

        SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN LONDRA'YA GİTTİ

        Aston Villa ile anlaşan Yasin Özcan, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Aston Villa'nın Yasin transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

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        KASIMPAŞA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU

        Süper Lig'de geniş kadrosunda toplam 31 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın takım olarak piyasa değeri 29.3 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt) Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Takımının en değerlisi olan Yasin Özcan'ı 3.9 milyon euro'luk değeriyle Antonio Barak takip ediyor.

        YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 33. SIRADA

        20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 33. sırada yer alıyor. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi 5 büyük ligde forma giyen futbolcuları da sollamış durumda. Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery ve Real Madrid forması giyen Endrick bulunuyor.

        A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ!

        Yükselen bir grafik çizen Yasin Özcan, bu sezon A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından milli takıma çağrıldı.

        Süper Lig'de bu sezon 18 maça çıkan Yasin Özcan, 1.521 dakika forma giydi ve takımı adına 1 asistlik katkı sağladı.

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