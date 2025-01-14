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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de öncelik stoper: Mourinho'nun transfer listesi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de öncelik stoper: Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!

        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 19:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:48
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          Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu.

        • 2

          İLK HEDEF TUTA

          Brezilya basınından Universo Online, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Tuta için takımı Frankfurt'a 10 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

        • 3

          25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti. Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

        • 4

          TUTA DIŞINDA 4 İSİM GÜNDEMDE

          Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.

        • 5

          Habere göre Fenerbahçe; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı.

        • 6

          Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

        • 7

          MOURINHO BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI

          Son olarak Konyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, stoper transferinin gerekliliğini şu sözlerle ifade etti: "İki stoperimizi uzun süreli sakatlık nedeniyle kaybettik. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynayacağımız çok fazla maç bulunuyor. Eğer bir pozisyon seçme hakkım olsaydı, bu stoper olurdu."

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