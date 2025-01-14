Fenerbahçe'de öncelik stoper: Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!

MOURINHO BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI

Son olarak Konyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, stoper transferinin gerekliliğini şu sözlerle ifade etti: "İki stoperimizi uzun süreli sakatlık nedeniyle kaybettik. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynayacağımız çok fazla maç bulunuyor. Eğer bir pozisyon seçme hakkım olsaydı, bu stoper olurdu."