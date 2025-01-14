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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAPIK! Kadınları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kadınları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk!

        İstanbul'da, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü B.N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:51
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        Kadınları bayıltıp taciz eden taksici yakalandı!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre şüphelinin B.N. isimli kişi olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi.

        KADINLARDAN BİRİNİ TANIYORMUŞ

        Şüpheli bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki bir kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiğini belirlenmişti.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.

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