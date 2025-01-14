Galatasaray'a Elye Wahi iddiası!
Avrupa'da ve Süper Lig'de adından söz ettiren Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçti. Fransız basını, Fransa'da temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
- 1
Trendyol Süper Lig'de ilk 19 haftayı namağlup lider tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
- 2
Fransa'da bir süredir temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için, ülke basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 3
G.SARAY'DAN WAHI HAMLESİ!
L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, Marsilya'da kariyerini sürdüren Elye Wahi ile ilgileniyor.
-
- 4
Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.
- 5
TRANSFERDE RAKİP WEST HAM!
Oyuncuyla Galatasaray'ın dışında Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın da ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.
- 6
Bu sezon 14 maçta 595 dakika süre alan Wahi, 3 gol - 1 asistlik performans gösterdi.
-
- 7
Fransız yıldız geçtiğimiz yaz Lens'ten Marsilya'ya 25 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Oyuncunun güncel piyasa değeri de 25 milyon Euro olarak görülüyor.
- 8