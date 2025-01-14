Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Yüksel Güran'ın Salim Güran'ı suçladığını öne sürdü. Eryılmaz, "Ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi" ifadelerinde bulundu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin belirsizlik sürüyor.
3 KİŞİ AĞIR MÜEBBET ALMIŞTI
Davanın son duruşmasında, Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a iştirak halinde kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cesedi dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
NEVZAT'IN AVUKATINDAN 'YÜKSEL GÜRAN' İDDİASI
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eryılmaz, anne Yüksel Güran'ın suçlamada bulunduğunu öne sürdü ve "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de" dedi.
"CEZAEVİ ZİYARET TRAFİĞİNİ İZLESENİZ ANLAYACAKSINIZ"
Bu paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Eryılmaz, "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Eryılmaz son paylaşımında ise mahkeme heyetinin kararını istinafa taşıyacaklarını belirtti.