Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin belirsizlik sürüyor.

NEVZAT'IN AVUKATINDAN 'YÜKSEL GÜRAN' İDDİASI

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Az kaldı,görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yapti" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim de! — Av. Ali Eryılmaz (@alieryilmaz_av) January 13, 2025

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eryılmaz, anne Yüksel Güran'ın suçlamada bulunduğunu öne sürdü ve "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de" dedi.