Yıllardır orada olsa da çoğu kişi kullanım amacını bilmiyor: Google'da 'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?

İLK GÜNLERİN SIRADIŞI DENEMESİ

Google’ın arama kutusunun hemen altında yıllardır duran ve çoğu kullanıcının göz ucuyla fark edip tıklamaya bile gerek duymadığı bir buton: “Kendimi şanslı hissediyorum.” Bu buton ilk bakışta eğlenceli bir detay gibi görünse de, aslında Google’ın kuruluş felsefesini yansıtan ilginç bir özelliğe dayanıyor.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, kullanıcı deneyimini en üst düzeye taşımayı hedeflemişti. Bu buton, işte bu idealin bir parçasıydı.