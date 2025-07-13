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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!

        Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fatih Karagümrük mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan Anderson Talisca, Sarı-Lacivertli ekibin kamp kadrosunda yer almayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:57
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        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
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        Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Fatih Karagümrük mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan Anderson Talisca, Sarı-Lacivertli ekibin kamp kadrosunda yer almayacak.

        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        Fenerbahçe'den de Anderson Talisca'nın sakatlığı hakkında açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulüp, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe yarın Portekiz kampına hareket edecek. Portekiz'de 4 hazırlık maçı oynayacak Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızından yararlanamayacak. Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan Fenerbahçe çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

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        Fenerbahçe'nin hazırlık kampındaki maç programı şöyle:

        17 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Portimonense

        20 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Sunderland

        23 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Al Ittihad

        26 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Benfica

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