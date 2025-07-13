Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor! | Son dakika haberleri

        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!

        Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde bu hafta da sıcak hava hakim olacak. Buna göre sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yurt genelinde yeni haftayla birlikte sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yeni haftayla birlikte birkaç derece azalacağını, ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

        Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışların bir hafta daha aralıklarla devam edeceğini belirten Çelik, "Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bir hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var." dedi.

        REKLAM

        Salı ve çarşamba günü iç kesimlerde yerel yağışların görüleceğini belirten Çelik, "İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklar da birkaç derece azalacak." ifadelerini kullandı.

        Çelik, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden üç gün boyunca kuvvetli eseceğini söyledi.

        İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA HAFTA BOYUNCA PARÇALI BULUTLU OLACAK

        Yurt genelinde en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 42 ila 44 derece arasında seyredeceğini aktaran Cengiz Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta ortasında sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş yaşanacak. Hafta sonuna doğru ise sistem geçişiyle birlikte sıcaklıkların tekrar birkaç derece artması bekleniyor." diye konuştu.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve iç kesimlerde yaşayan vatandaşların, öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini vurgulayan Çelik, üç büyükşehre ilişkin hava durumu bilgilerini de paylaştı.

        Ankara'da havanın parçalı bulutlu olacağını, salı günü yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, İstanbul ve İzmir'de ise hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağını ifade etti.

        Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 35 ila 37, İstanbul'da 32 ila 33, İzmir'de ise 34 ila 36 derece arasında seyredeceğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Habertürk Anasayfa