Yasemin Evcim: Ünlü olmak istemedim
1990'lı yıllarda "Yasemin'le Gece Jimnastiği" programı ile hafızalarda yer edinen Yasemin Evcim, değişen hayatını anlattı
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Yasemin Evcim, ilkokul 4'üncü sınıfta esnek vücuduyla beden eğitimi öğretmeninin dikkatini çekti ve onun tavsiyesiyle jimnastiğe başladı. Kısa bir süre sonra da artistik jimnastik kategorisinde milli takıma seçildi. Spor akademisine gitmek istedi ama ancak dansçı kuzeni Coşkun Evcim'in de önerisiyle dans ederek sahnelere çıktı.
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"Lastik kız" diye anıldı. Yasemin Evcim, asıl şöhreti ise 1990'lı yıllarda özel televizyonların hayatımıza girmesiyle yakaladı. "Yasemin'le Gece Jimnastiği" programıyla akıllara kazındı.
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Şöhretinin zirvesindeyken, evlendi, iki kızı dünyaya geldi ve gözlerden uzaklaştı. Şimdilerde bambaşka bir hayatı olan bir dönemin ünlü ismi ile değişen yaşamını konuştuk.
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"NADIA COMÂNECI'Yİ İZLEYEREK BÜYÜDÜM"
Yasemin Evcim, jimnastik merakının Rumen jimnastikçi Nadia Comăneci'yi izleyerek başladığını söyledi. Evcim, çocuk yaşlarda Comăneci'nin hareketlerini evde yapmaya çalıştığını ifade ederken, genetik yapısının esnekliğinde önemli olduğunu da vurguladı.
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Yasemin Evcim; "Annem Arnavut, babam ise Tatar kökenli. Vücudumda spora karşı bir kabiliyet olduğunu fark ettim. İlkokul 3'üncü sınıfa kadar beden eğitimi dersi yoktu. 4'üncü sınıfta beden eğitimi dersleri başlayınca, yaptığım hareketleri beden eğitimi öğretmenime gösterdim. 'Çok yeneteklisin, senin jimnastik yapman lâzım' dedi. Artistik jimnastik seçmelerini kazandıktan sonra milli takıma dâhil oldum. 16 yaşına kadar jimnastiğe devam ettim. Ancak jimnastikte uzun boy dezavantajdı. Boyum 1.75 olunca bırakmak zorunda kaldım. Milli sporcu olarak spor akademisine girmeye hakkımda vardı ama 'göze batarsın' diye almadılar" ifadelerini kullandı.
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Yasemin Evcim'in hayatına sonrasında dans girdi. Kuzeni Coşkun Evcim'in tavsiyesiyle dans etmeye başladı. Dansçıların yer aldığı festivallere katıldı. Yasemin Evcim; "1980'li yıllarda yayınlanan 'Flashdance' filmi ilgi görmüştü. Rahmetli Coşkun'un da 'Flash Dance' dans grubu vardı. Coşkun'un filmdeki kızlardan birinin dans tarzını bana benzettiğini söyleyerek, grubuyla dans etmemi istedi. Böylelikle dans hayatım başlayarak, festivallerde ve televizyon programlarında dans ettim" dedi.
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Kuzeni Coşkun Evcim'in vefat etmesinin ardından dans grubunun dağıldığını söyleyen Yasemin Evcim, ardından kendisine teklifler gelmeye başladığını ve Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın teklifini kabul ettiğini belirtti. Evcim, Maksim Gazinosu'nda Bülent Ersoy, Muazzez Abacı ve İbrahim Tatlıses gibi isimlerin kadrosunda çalıştığını söyledi.
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Festivallerde dans ettiğini dönemlerde henüz daha özel televizyonlarıbn olmadığını sözlerine ekleyen Yasemin Evcim; "TRT 1’de bayramlarda, yılbaşlarında, özel günlerde dans ediyorduk" dedi.
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Ysemin Evcim, 1989 yılında Yaşar Alptekin'in ile 'Lambada / Gençlik Fırtınası' adlı sinema filmde de rol alarak şöhretini pekiştirdi.
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"BAYÜLGEN; 'NÜFUS SENİN SAYENDE PATLADI' DEDİ"
Yasemin Evcim'e asıl şöhreti getiren ise 1990'lı yıllardan itibaren özel televizyonların yayın yapmasıyla geldi. Televizyonda, "Yasemin'le Gece Jimnastiği" programını yaptı ve tüm Türkiye tarafından tanındı. "Ünlü olmak gibi bir gayem olmadı" diyen Evcim, şunları aktardı: Jimnastiği ve dans etmeyi hep severek yaptım. Disiplinli hareket ettim. 80 darbesinin ardından Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile demokratik bir ortam oluşmaya başladı. Özel televizyon kanalları da yayılmaya başladı. Modernleşme artmıştı.
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Gelen teklif sonrasında televizyonda "Yasemin'le Gece Jimnastiği" programını yaptım. Sıra dışı bir programdı ve çok ilgi gördü. Hatta Okan Bayülgen, 'Neredesin Yasemin, senin sayende nüfus patlaması yaşandı' demişti. O dönem nüfusu yükseltmişim. Okan Bayülgen'in bu sözlerine çok gülmüştüm.
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Yasemin Evcim, kızlarının babası Sabri Yiğit ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı. ABD'de Nurperi (28) ve Misperi (32) isimli kızlarını dünyaya getirdi. Anne olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Sonrasında da Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde Sinema üzerine yüksek lisans yaptı.
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20 yıl Fransa'da yaşayan ve kızlarını burada büyüten Yasemin Evcim; "Bir şirket kurdum ve elçilikle beraber Türkiye'yi tanıtmak ve kültürel bağlantıları geliştirmek adına çalışmalar yaptım. Kızlarım da üniversiteye kadar Fransa'da eğitim gördü. Üniversiteyi ise Londra'da, London School of Economics'te tamamladı. Çocuklarımın iyi insan olarak yetişmesi ve dünyaya faydalı olması benim için çok önemliydi" dedi.
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Yasemin Evcim, "Televizyonu özlüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Sahneye çıktığımda yüzüme ışıklar vururdu. Bazen otomobil sürerken gözüme araba farı çarpınca kendimi sahneye çıkmış gibi hissediyorum. Ya da böyle bir dans eden birisini gördüğümde ben de hâlâa dans ediyormuşum gibi geliyor.
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EMLAKÇI OLDU
57 yaşındaki Yasemin Evcim, şimdilerde ise emlak danışmanlığı yapıyor. Paris, İstanbul, Bodrum ve Antalya şehirlerinde gayrimenkul sektöründe hizmet verdiğini söyledi. Evcim; "Ailemize inşaat işiyle uğraşanlar var. Ben de Fransa'dan gelip giderken onları o satış ofisinde destek oluyordum. İnsanlarla iletişimi sevdiğim için bu sektörde çalışmaya başladım" dedi.
Yasemin Evcim, yaşamını ise Antalya, Paris ve İstanbul, üçgeninde sürdürüyor.
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