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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Terör prangasından tamamen kurtulmanın eşiğine varıyoruz, yeni dönemin kapısı aralanıyor" diyen Erdoğan, "Parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti, sadece MHP, sadece DEM'e değil siyaset kurumunun tamamına çok önemli mesuliyetler yüklemektedir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:43
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bu sene önemli bir format değişikliğine gittik. İnteraktif oturumları tercih ettik. 2025-2026 stratejik planları yaptık. Eksiklerimizin üzerine daha kapsamlı gideceğiz.

        AK Parti geçmiş tecrübelerinin ışığında yaptığı her işte kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkemizin meselelerini milletimizin sorunlarını masaya yatırdık.

        Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve atılacak adımlar elbette en önemli konu başlıklarımızdan biri oldu. Burada ortaya çıkan ortak akıl, politikalarımızın geliştirilmesine, hayata geçmesine ışık tutacaktır.

        "YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR"

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        Cuma günü yapılan merasim anlamlıydı. Silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Terör prangasından tamamen kurtulmanın eşiğine varıyoruz. Yeni dönemin kapısı aralanıyor.

        Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. 86 milyonun birliğini ve huzurunu etkileyecek hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, milletim bunu affetmez.

        "HERKESİN GÖRÜŞÜNÜN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"

        Eleştiriye, yeni fikirlere açığız. Meseleyi ideolojik kavgaların, siyasi çekişmelerin mezesi yapmayan herkesin görüşünün başımızın üstünde yer vardır.

        Parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti, sadece MHP, sadece DEM'e değil siyaset kurumunun tamamına çok önemli mesuliyetler yüklemektedir. Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir.

        Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla hatta mesafeyle bakanları anlıyor, onların tereddüdünü gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Parti yönetimlerinin konuları birbirine karıştırmadan sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız.

        "ÜMMETİN BİRLİĞİNİ SAVUNMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?"

        Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye, kendi iç gündemi meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor.

        CHP ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almayışımızın sebebi budur. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır. Dün çıkmış bizi Ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? "

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