MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" isimlendirmesi ile ilerleyen süreçte tarihi sayfa 11 Temmuz'da terör örgütü PKK'nın silahlarını yakması ile açıldı.

Sürece ilişkin sosyal medya hesabında yayınladığı yazılarla çarpıcı tespitlerde bulunan MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dünyadaki örnekleri hatırlatıp süreci "Bahçeli Modeli" olarak tanımladı. Yıldız, 11 Temmuz’daki yazısında şu tespitlerde bulundu:

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"HER ÜLKEDE FARKLI İLERLEDİ"

Dünyadaki terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde birbirine benzer yöntemler uygulanmaktadır.

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Sorunu çözmek isteyen ülke ile terör örgütleri arasında pazarlıklar yapılmakta, tavizler verilmekte ve uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır.

PKK terör örgütü, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi çağrıya sahip çıkmasının üzerinden 9 ay geçmeden kendini feshetmiş ve 11 Temmuz 2025'te Süleymaniye kenti yakınlarında silahlarını yakmıştır.

Alınacak daha yolumuz olduğu muhakkaktır. Terör ve çatışmaların sonlandırılması her ülkede farklı seyirler izlemiştir. El Salvador, Guatemala , Güney Afrika, Tacikistan, Sierra Leone, Sudanın güneyi, Burundi, Endonezya ve Nepal gibi ülkeler uzlaşarak uzun bir zaman diliminde çözmeyi başardılar. İngiltere’de İRA, İspanya’da ETA, Kolombiya’da FARÇ, Endonezya’da AÇE, Filipinler‘de MORO ile girilen pazarlıklar zaman zaman enfekte oluşmuş ve kötü sonuçlar alınmıştır. "TÜRK SİYASETİNDE MİLAT" 22 Ekim 2024 tarihinde; Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada: “Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut Hakkı'nın kullanımı ile igili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanılmasının önü de ardına kadar açılsın” dedi.

Türk siyasetinde 22 Ekim bir Milattır. O günlerden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılmıştır. 27 Şubat 2025 ‘de Terör Örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı“ adı ile cevap vermiştir. Çağrıda özet olarak: REKLAM “1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküş ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünden sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksunluğuna aşırı tekrarlara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış feshini gerekli kılmıştır. Sayın Devlet Bahçeli‘nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle diğer partilerin olumlu yaklaşımı ile oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demiştir. Kandil, Abdullah Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermiş, en kısa zamanda parti kongresinde toplamaya hazır olduklarını bildirmiştir. 12 Mayıs 2025 tarihinde kongresini toplayan bölücü terör örgütü silahları bırakma ve örgütü fesh kararı almıştır.

"BAHÇELİ MODELİ" Hiçbir pazarlık yapılmadan terör örgütünün tasfiyesi ve silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi için tahriklere ve ajitasyonlara kapalı bir çerçeve oluşturulmuştur. Çatışmalı ortamların barış ve kardeşlik zeminine çekilmesinde dünyadaki örneklerinden farklı olarak gece - gündüz ilmik ilmik örülen “Devlet Bahçeli modeli” oluşturulmuştur. REKLAM Önümüzdeki yıllarda bu özgün model çatışmalı ortamlarda dünyanın değişik bölgelerinde barışın anahtarı olarak kullanılacaktır. Demokrasi terörü yenmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. AHMET ÖZER’E ATIF Yıldız, bugünkü yazısında da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer’e atıfta bulunarak Türk-Kürt ilişkilerinin tarihine ilişkin tespitlere yer verdi: Prof. Dr. Ahmet Özer, Meclis'te kurulan komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş… Osmanlı Türk Devleti’nin egemenlik alanında 60’tan fazla devlet vardı, fiilen 45 devlete hükmetti.

Bu 45 devletin 27’si Asya, 13’ü Avrupa, 5’i de Afrika Kıtasındaydı. REKLAM Hoca, yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır. 1 ) Malazgirt: Alparslan-Mervaniler 2 ) Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i 3 ) Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey 4) Erzincan : İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları 5) Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi. 6) Erbil/Hewler: Özal-Barzani,Talabani Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliği Malazgirt‘te gerçekleşmiştir. Bizans imparatoru Romen Diyojen’e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi, ünlü Veziri büyük devlet adamı Nizamülmülk’ü Silvan ilçesinde yaşayan Mervani Kürt B Nizamettin’e göndermiş ve yardım almıştır. Şimdi kardeşlik zamanı… REKLAM Ne olmuştu? Prof. Dr. Ahmet Özer, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" 30 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alınmış ve 4 Kasım'da tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özer’in yerine kayyum atanmıştı. Özer, 2013’te TBMM’de kurulan Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Komisyonu’na davet edilip görüşüne başvurulmuştu. Yıldız'ın atıfta bulunduğu konuşma bu komisyonda yapılmıştı.