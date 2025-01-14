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        Haberler Dünya Melania Trump Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyor: "Eşyalarımı topladım, hazırım" | Dış Haberler

        Melania Trump Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyor: "Eşyalarımı topladım, hazırım"

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin törenine ve Beyaz Saray'a dönüşüne bir hafta kala eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'a dönmeye hazır olduğunu söyledi. Eşyalarını topladığını söyleyen Melania Trump, bu kez taşınmanın daha kolay olduğunu çünkü odaları bildiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:40
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        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 4 yıl sonra yeniden bu göreve gelecek olan Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'a dönmek için hazır olduğunu söyledi.

        4 yıl aranın ardından yeniden 20 Ocak günü Beyaz Saray'a geri dönecek olan Melania Trump, Fox News'e verdiği röportajda "Eşyalarımı topladım, hazırlandım" açıklamasında bulundu.

        Donald Trump'ın yemin törenine ve Beyaz Saray'a dönüşüne bir hafta kala Melania Trump "hazırlandığını" ve istediği mobilyaları seçtiğini söyledi. First Lady, ikinci kez taşınmanın daha kolay olduğunu çünkü ailenin yaşayacağı odaları bildiğini söyledi.

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        "Zaten hazırladım. İçeri girmesi gereken mobilyaları çoktan seçtim. Yani bu çok farklı bir geçiş, ikinci sefer" dedi.

        Trump çiftinin 18 yaşındaki ve New York Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan oğulları Barron, ziyarete geldiğinde bir odaya sahip olacak.

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        #Donald Trump
        #beyaz saray
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