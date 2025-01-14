Cimbom'un dört atlısı!
Süper Lig'in 19. haftasını 8 puan farkla lider tamamlayan Galatasaray'ın skor yükünü dört futbolcu sırtlıyor. Sarı-kırmızılıların 51 golünün yarısından fazlası Mertens, Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
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Süper Lig’de son iki sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezonun da ilk 19 haftasını 8 puan farkla lider tamamladı.
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Deplasmanda hiç puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar 1996-97 sezonundan bu yana en golcü ilk yarısını geçirdi.
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Okan Buruk’un öğrencileri rekorları alt üst ederken Cimbom hücumdaki dörtlüsüyle fark yarattı.
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Son iki şampiyonlukta başroller olan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’yi kaybeden sarı-kırmızılılarda farklı isimler sahne aldı.
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19 maçta 51 gol kaydeden Galatasaray’da gollerin ezici çoğunluğu Victor Osimhen, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’den geldi.
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İlk 13 haftada sadece iki gol bir asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, son haftaların en golcü oyuncularından biri oldu.
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24 yaşındaki yıldız son beş maçta dört gol atarken beş de asist yaptı.
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Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rol oynayan Barış Alper Yılmaz bu sezon başka bir seviyeye çıktı.
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EURO 2024’te de iyi bir performans geçiren milli futbolcu ligde penaltısız 10 gol kaydetti.
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24 yaşındaki yıldız forma giydiği son altı maçta altı gol attı.
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Galatasaray’ın sürpriz transferi Victor Osimhen de Mauro Icardi’nin yokluğunu aratmıyor.
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Nijeryalı yıldız gol atmakla kalmıyor aynı zamanda takım arkadaşlarına da servis yapıyor.
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Osimhen ligde oynadığı 13 maçta 10 gol kaydederken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.
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Galatasaray’ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens de kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor.
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Geçen sezon ‘double double’ın kıyısından dönen Belçikalı bu sezon daha çok asistleriyle ön plana çıkıyor.
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Mertens forma giydiği 18 maçta 4 gol atarken 6 golün de hazırlayıcısı oldu.
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Bu dörtlü 47 gole doğrudan katkı sunarken 30 golü rakip ağlara bıraktı.
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Sarı-kırmızılıların 51 golünün yüzde 58’i yani yarısından fazlası Mertens, Osimhen, Yunus ve Barış Alper’den geldi.
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Galatasaray’da mahşerin dört atlısı Galatasaray dışındaki 18 takımın 14’ünü gol katkısında geride bırakmış durumda.