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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da skor yükünü dört isim çekiyor! - Galatasaray Haberleri

        Cimbom'un dört atlısı!

        Süper Lig'in 19. haftasını 8 puan farkla lider tamamlayan Galatasaray'ın skor yükünü dört futbolcu sırtlıyor. Sarı-kırmızılıların 51 golünün yarısından fazlası Mertens, Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

        Giriş: 14.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:04
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        • 1

          Süper Lig’de son iki sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezonun da ilk 19 haftasını 8 puan farkla lider tamamladı.

        • 2

          Deplasmanda hiç puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar 1996-97 sezonundan bu yana en golcü ilk yarısını geçirdi.

        • 3

          Okan Buruk’un öğrencileri rekorları alt üst ederken Cimbom hücumdaki dörtlüsüyle fark yarattı.

        • 4

          Son iki şampiyonlukta başroller olan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’yi kaybeden sarı-kırmızılılarda farklı isimler sahne aldı.

        • 5

          19 maçta 51 gol kaydeden Galatasaray’da gollerin ezici çoğunluğu Victor Osimhen, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’den geldi.

        • 6

          İlk 13 haftada sadece iki gol bir asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, son haftaların en golcü oyuncularından biri oldu.

        • 7

          24 yaşındaki yıldız son beş maçta dört gol atarken beş de asist yaptı.

        • 8

          Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rol oynayan Barış Alper Yılmaz bu sezon başka bir seviyeye çıktı.

        • 9

          EURO 2024’te de iyi bir performans geçiren milli futbolcu ligde penaltısız 10 gol kaydetti.

        • 10

          24 yaşındaki yıldız forma giydiği son altı maçta altı gol attı.

        • 11

          Galatasaray’ın sürpriz transferi Victor Osimhen de Mauro Icardi’nin yokluğunu aratmıyor.

        • 12

          Nijeryalı yıldız gol atmakla kalmıyor aynı zamanda takım arkadaşlarına da servis yapıyor.

        • 13

          Osimhen ligde oynadığı 13 maçta 10 gol kaydederken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.

        • 14

          Galatasaray’ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens de kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor.

        • 15

          Geçen sezon ‘double double’ın kıyısından dönen Belçikalı bu sezon daha çok asistleriyle ön plana çıkıyor.

        • 16

          Mertens forma giydiği 18 maçta 4 gol atarken 6 golün de hazırlayıcısı oldu.

        • 17

          Bu dörtlü 47 gole doğrudan katkı sunarken 30 golü rakip ağlara bıraktı.

        • 18

          Sarı-kırmızılıların 51 golünün yüzde 58’i yani yarısından fazlası Mertens, Osimhen, Yunus ve Barış Alper’den geldi.

        • 19

          Galatasaray’da mahşerin dört atlısı Galatasaray dışındaki 18 takımın 14’ünü gol katkısında geride bırakmış durumda.

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