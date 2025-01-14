Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela'da muhalif lider Machado'dan Maduro'ya tehdit: "İktidardaki günleri sayılı" | Dış Haberler

        Venezuela'da muhalif lider Machado'dan Maduro'ya tehdit: "İktidardaki günleri sayılı"

        Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu "İktidardaki günlerin sayılı" sözleriyle tehdit etti. Machado, Maduro yönetiminin, 28 Temmuz 2024'teki seçimleri kendilerinin "ezici farkla" kazandığına dair tutanakları asla gösteremeyeceğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 14.01.2025 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela'da muhalif liderden Maduro'ya tehdit
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, 10 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin eden Nicolas Maduro'yu tehdit ederek, "İktidardaki günleri sayılı." ifadesini kullandı.

        X sosyal medya platformundan açıklama yapan Machado, Maduro hükümetini hedef aldı.

        Machado, "Rejimdekiler az olduklarını ve izole edildiklerini biliyorlar, iktidardaki günleri sayılı bunu da biliyorlar. Bu yüzden paranoyaklar ve uyumuyorlar. Sonlarının yakın olduklarını biliyorlar ve etrafındaki herhangi biri tarafından satılmaktan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

        Maduro yönetiminin, 28 Temmuz 2024'teki seçimleri kendilerinin "ezici farkla" kazandığına dair tutanakları asla gösteremeyeceğini iddia eden Machado, "Bunun en zor an olduğunu biliyoruz, riskleri biliyoruz ve bu yüzden ringdeyiz, mücadele ediliyoruz, vuruyoruz, birinci rauntta kazanmazsak üçüncü veya dördüncü rauntta kazanacağımız kararlılığıyla yumruklar atıyoruz, ama kazanacağız çünkü onların iplerini zaten elimizde tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Machado, Maduro yönetimini yendiklerini ve herkesten kararlı şekilde mücadeleden kopmamalarını istedi.

        MADURO YENİ DÖNEMİ İÇİN YEMİN ETMİŞTİ

        Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için 10 Ocak'ta yemin etmişti.

        Muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını ileri sürmüştü.

        G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, Maduro'nun yemin ederek göreve başlaması, "demokratik meşruiyetten yoksun" olduğu gerekçesiyle kınanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Venezuela
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Habertürk Anasayfa