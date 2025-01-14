Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bagajda 800 kilometre! Yol kontrolünde ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Bagajda 800 kilometre! Yol kontrolünde ortaya çıktı

        Amasya'da polisin yol kontrolünde akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Olayda bir otomobilde 2'si bagajda, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. 800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlenen göçmenler gözaltına alınarak emniyete götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde 2'si bagajda, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam kent merkezinde, polis uygulama noktasında, doğu illerinden yola çıkan Cengiz E., yönetimindeki otomobili durdurdu.

        2'Sİ BAGAJDAN ÇIKTI

        Otomobilde yapılan aramada 2’si bagajda, 3’ü arka koltukta 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü Cengiz E. ile yanındaki Kerem O. ve Deniz C., organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        800 KİLOMETRELİK YOLCULUK YAPTIKLARI BELİRLENDİ

        İHA'nın haberine göre aramada aracın arka koltuğunda 3, bagajda ise 2 kaçak göçmen bulundu. Göçmenlerin 800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        PFAPA sendromu nedir?
        PFAPA sendromu nedir?
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        Venezuela'da muhalif liderden Maduro'ya tehdit
        Venezuela'da muhalif liderden Maduro'ya tehdit
        Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor?
        Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor?
        Habertürk Anasayfa