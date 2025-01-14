Bagajda 800 kilometre! Yol kontrolünde ortaya çıktı

Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde 2'si bagajda, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

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DHA'nın haberine göre Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam kent merkezinde, polis uygulama noktasında, doğu illerinden yola çıkan Cengiz E., yönetimindeki otomobili durdurdu.

2'Sİ BAGAJDAN ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada 2’si bagajda, 3’ü arka koltukta 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü Cengiz E. ile yanındaki Kerem O. ve Deniz C., organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

800 KİLOMETRELİK YOLCULUK YAPTIKLARI BELİRLENDİ

İHA'nın haberine göre aramada aracın arka koltuğunda 3, bagajda ise 2 kaçak göçmen bulundu. Göçmenlerin 800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlendi.