Şiddetli rüzgar uyarısı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta 7 Ocak akşamı başlayan yangınlar sürüyor. California eyaletinin en büyük yangın felaketinde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. İtfaiye ekipleri iki bölgede alevlerle mücadele ederken, Santa Ana rüzgarlarının şiddetini artırabileceği uyarısında bulunuldu
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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarla mücadele sürüyor.
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7 Ocak akşamı iki bölgede başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarın etkisiyle altı bölgeye yayılmıştı. Şu anda Palisades yangını ve yakınlardaki Eaton yangını hala büyük ölçüde kontrol altına alınamadı.
Şu an itfaiye ekiplerinin iki bölgede alevlerle mücadelesi sürerken 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.
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Yangınlar sebebiyle 24 kişi hayatını kaybetti, yetkililer can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.
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SANTA ANA RÜZGARLARI ŞİDDETLENEBİLİR
Sekiz aydan uzun süredir yağış almayan bölgede başlayan yangınlar, Santa Ana rüzgarları olarak bilinen güçlü açık deniz rüzgarlarıyla da alevlerin yayılmasına sebep oldu ve söndürülmesini zorlaştırdı. Yetkililer, Santa Ana rüzgarlarının yeniden şiddetleneceğini söyledi.
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Bu kez yetkililer, rüzgarların şiddetlenmesi durumunda alevlerin körüklenmesi durumuna hazırlıklı olduğunu bildirdi.
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Santa Ana rüzgarları olarak bilinen şiddetli rüzgarlar, kuraklıktan da etkilenen Amerika'nın ikinci büyük şehri çevresindeki büyük mahalleleri yerle bir eden orman yangınlarından büyük ölçüde sorumlu tutuluyor.
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Ulusal Hava Durumu Servisi, Pazartesi gecesi Salı günü başlayıp Çarşamba rüzgarların şiddetleneceğini bildirdi ve nadir olarak paylaşılan "özellikle tehlikeli bir durum" uyarısını yayınladı.
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"HENÜZ GÜVENDE DEĞİLİZ"
Los Angeles itfaiye şefi Kristin Crowley, Pazartesi sabahı yaptığı basın toplantısında "Henüz güvende değiliz. Dikkatimizi dağıtmamalıyız" dedi.
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ZARAR 250 MİLYAR İLA 275 MİLYAR DOLAR OLABİLİR
Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınların ekonomik maliyetine ilişkin tahminlerini güncelledi.
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AccuWeather, yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminini, 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar aralığına yükseltti. AccuWeather'ın ilk tahmini 150 milyar dolar civarındaydı.
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ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNE DAVA
Diğer yandan ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava edildi.
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Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesinde açıldı.
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Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.
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ABD basınında yer alan haberlerde, şirkete karşı açılan davanın Los Angeles'ta etkili olan yangınlarla bağlantılı açılan davaların ilki olabileceği belirtildi.
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Öte yandan şirketin ana kuruluşu Edison Internation Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Pizarro ise CNBC'ye verdiği röportajda, Los Angeles bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini vurguladı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.