7 Ocak akşamı iki bölgede başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarın etkisiyle altı bölgeye yayılmıştı. Şu anda Palisades yangını ve yakınlardaki Eaton yangını hala büyük ölçüde kontrol altına alınamadı.

Şu an itfaiye ekiplerinin iki bölgede alevlerle mücadelesi sürerken 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.