Zerdeçalın sağlığa şaşırtan faydaları

Mutfaklarımızda lezzet katması için kullandığımız zerdeçal, aslında bir sağlık mucizesi. İçeriğindeki kurkumin bileşiğiyle güçlü bir antioksidan olan bu baharat, bağışıklık sistemini desteklemekten kalp sağlığını korumaya kadar pek çok faydaya sahip. Üstelik düzenli tüketildiğinde yaşlanmayı geciktirip cilt sağlığını da iyileştiriyor. Peki, zerdeçalın sunduğu bu faydaları daha yakından incelemeye ne dersiniz?

UYARI: Aşırı miktarda zerdeçal tüketimi, mide rahatsızlığı, asit reflü, ishal, baş dönmesi ve baş ağrılarına yol açabilir. Ayrıca, yüksek dozda zerdeçal takviyesi almak, böbrek taşı oluşumu riskini artırabilir.