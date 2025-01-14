Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!

        Yozgat'ta, yürekleri kavuran bir olay yaşandı. 34 yaşındaki anne M.S., 11 Ocak'ta polise gidip 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğunu söyledi. M.S., sorgusunda 6 ay önce oğlunu kendisinin boğup öldürdüğünü ve çöpe attığını itiraf etti. Cani anne cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

        OĞLUNU BOĞUP ÇÖPE ATMIŞ

        AA'da yer alan habere göre emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu, Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

        KATİL ANNE TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNAMADI

        Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yozgat
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Habertürk Anasayfa