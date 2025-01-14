Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi

Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.