Bedia Ener Öztep, dün hayata veda etti. 70 yaşında vefat eden sanatçının ölümü, sosyal medya hesabından duyuruldu.

REKLAM advertisement1 Oyuncunun sosyal medya hesabından; "Hoşça kalın ben melek oldum" ifadeleri kullanıldı.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bedia Ener Öztep için ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. "YOĞUN BAKIMDA 1,5 GÜN DAYANABİLDİ" Gözyaşlarına boğulan oğlu Ener Öztep ayakta durmakta güçlük çekti. Çetin Öztep Oyuncunun eşi Çetin Öztep ise, "Üç aydan beri mücadele ediyoruz. Daha önce geçirmişti, o evreyi aştı ama bu beyinde oluşan bir lezyon sonucunda bugüne geldik. Uğurlayacağız. Tedavi devam ederken yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda 1,5 gün dayanabildi" dedi.

Cenaze namazına, oyuncunun 'Yaprak Dökümü' dizisindeki rol arkadaşı Halil Ergün de katıldı. "YAPRAK DÖKÜMÜ OLDU" Oyuncu Ayten Uncuoğlu "Çok üzülüyorum" diye konuştu. Yaprak Dökümü dizisinde Ener ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu Halil Ergün ise, "Vedalaşıyor bizimle. Çok etkileniyoruz yani hastalığını atlatmıştı sonrasında benim koşturmalarım vardı o da Bodrum’a gidiyordu. Sadece bu haberi geldi. 'Yaprak Dökümü' oldu evet çok doğru. Her gün bir haber alıyoruz, Edip de biliyorsunuz şimdi aynı. Hüzünleniyorum çok etkileniyorum bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Halil Ergün, gözyaşlarını tutamadı.

Oyuncu Volkan Severcan da Bedia Ener Öztep'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. "ONUN SESİ HİÇ ÖLMEYECEK" Volkan Severcan sesinin daima hatırlanacağını vurgulayarak, "Çok değerli, bir tiyatro oyuncusu, hem de çok önemli bir ses sanatçısıydı. Yaklaşık 40 küsur yıllık arkadaşım. Çok arayacağız. Çok erken oldu, çok üzgünüz hepimiz. Çok çalıştık, sayısı yok. Onun sesi hiç ölmeyecek. O kadar çok filmde konuştuk ki beraber, onun kendi seslendirdiği filmler ayrı, belki bedenen olmayacak ama sesi hep bizimle beraber yaşayacak Bediş’in. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu. Sanatçının naaşı, kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları eşliğinde Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. REKLAM

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Bedia Ener Öztep, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Neyyir Hanım' karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştı.