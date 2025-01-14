Satışları milyonu aştı, tünelden rekor zamla geçecekler

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeni yıl ile birlikte zamlandı. Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde geçişler yüzde 42 oranında artarak 47 TL'ye yükseldi. Motosiklet geçişlerine de otomobiller ile aynı olacak şekilde yüzde 42 oranında zam yapıldı ve 20 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'un iki yakasını denizin altından bağlayan Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri de otomobiller için yüzde 44 artırıldı. Fakat, tünelin geçiş ücreti motosikletler için otomobillerden çok daha yüksek bir oranda arttı.

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Yapılan açıklamaya göre, motosikletler için Avrasya Tüneli'nden geçmenin bedeli 60,8 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Böylece, motosiklet ile tünelden geçiş tam yüzde 187 oranında zamlanmış oldu.

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Sonuç olarak, motosiklet ile İstanbul'da bir yakadan diğer yakaya geçmek için İstanbul Boğazı'nın üstünü tercih edenler daha az bir zam oranı ile karşılaşırken, denizin altından geçenler ise çok yüksek bir zam oranı ile karşılaşmış olacak. Bu noktada, özellikler sert rüzgarlı ve yağmurlu havalarda motosikletlerin tünelden geçişinin daha güvenli olduğunu da hatırlatmak gerek.

İşte ortaya çıkan bu tablo, yollardaki motosiklet sayısını da yeniden gündeme getirmiş durumda.

YOLLARDAKİ TAŞITLARIN YÜZDE 20'Sİ İKİ TEKER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, elimizde şuan için en son Ocak-Kasım 2024 dönemine dair motorlu kara taşıtları istatistikleri bulunuyor.

Buna göre, Kasım 2024'te trafiğe kaydı yapılan 188 bin 966 adet taşıtın yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu ise motosikletler oluşturdu.

İkinci elde de motosikletlerin payı dikkat dikkat çekti. Yine Kasım 2024'te devri yapılan yaklaşık 918 bin taşıtın yüzde 68.7'sini otomobil, yüzde 8.2'sini ise motosikletler oluşturdu.

Böylece, 2024'ün ilk 11 ayının sonunda trafikteki toplam taşıt sayısı 31.1 milyon olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre, Türkiye yollarındaki taşıtların yüzde 52'si otomobil, yüzde 20'si ise motosikletlerden oluşuyor.

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Bu noktada, 2023 rakamlarına göre, yollardaki motosiklet sayısının 2024'ün 11 aylık döneminde 1 milyondan fazla arttığı ve motosikletlerin toplam araç parkı içindeki payının da 3 puan yükseldiğini aktarmak gerek. 2024'ün 12 aylık verileri açıklandığında bu rakamların daha da artacağını da yine belirtelim.

EMİSYON GEÇİŞİ KAMPANYA YARATTI Bu noktada, motosiklet satışlarının son dönemdeki artışının nedenlerine de yakından bakmakta fayda var. 2024 başında yeni tip motosikletlere getirilen emisyon zorunluluğu, 2025'ten itibaren halihazırda piyasada bulunan motosikletler için de zorunlu hale geldi. Motosiklette 'emisyon' hareketliliği Haberi Görüntüle Bu kapsamda, yeni yıl ile birlikte Türkiye'de satılan tüm motosikletlerin Euro 5+ emisyon standartlarına uyumlu olması zorunlu oldu. Motosikletlerden kaynaklanan egzoz emisyonlarını sınırlamak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilen bir emisyon standardı olarak bilinen Euro 5+, önceki standartlara kıyasla daha katı emisyon limitleri getirerek hava kirliliğini azaltmayı amaçlıyor. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Euro 5+ emisyon standartlarını karşılamayan motosikletlerin üretimi ve satışı ise yasaklandı. İşte bu gelişme, 2024 son aylarında motosiklet piyasasını hareketlendirdi. Motosiklet markaları, yeni emisyon standartlarını karşılamayan model stoklarını eritmek adına geçtiğimiz yıl son çeyreğinde kampanyalara hız verdi. Kampanyalar neticesinde de satışlar dikkat çeken oranda arttı. REKLAM B SINIFI EHLİYETE 125 CC İZNİ Motosiklet piyasasının hareketlenmesinde bir diğer etken de, Otomobil fiyatlarının, kısa süre içerisinde hızlı artışı da motosiklet piyasasının canlanmasında bir diğer etken oldu. Bundan 4 yıl önce c-segment bir otomobil alınabilen fiyata, günümüzde şehir içi kullanıma uygun ortalama bir motosiklet alınabiliyor. Bu tablo, tüketicilerin önemli bir kısmını motosiklet alımına yönlendiriyor. Son olarak, Şubat 2024'ten itibaren 125cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanımına izin verilmesi de motosiklet pazarını büyüttü. Bu tarihten önce, B sınıfı ehliyet ile sadece 50cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabiliyordu. Yani İstanbul'un yoğun trafiğinden kaçmak isteyen daha büyük bir kesimin tercihi 'iki teker' haline geldi. İşte tüm bu gelişmeler, 2024'ün Ocak-Ekim döneminde motosiklet satışlarının 1 milyon adet barajını aşması ile sonuçlandı. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) yetkilileri, motosiklet pazarının 2024 yıl sonu büyüklüğünü 1.3 milyon adet olarak tahmin ediyor. Kesin rakamlar ise 22 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak.