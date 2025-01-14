ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile İsrail arasında süren ateşkes görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Blinken "Hamas'ın kabul etmesi hâlinde, ateşkes tamamlanmaya hazır durumda." dedi.

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Blinken Gazze'nin geleceğine ilişkin ise "Filistinli otoriteler, umuyorum ki geçici bir yönetim için uluslararası aktörleri davet edeceklerdir. Gazze'deki güvenlik güçleri farklı uluslardan ve Filistinlilerden oluşmalı. Filistinliler, kendi kaderlerini tayin etmeyi hak ediyor." dedi.

Blinken, İsrail'e de seslenerek "İsrailliler Gazze'yi de facto olarak ilhâk edebileceklerine ilişkin efsanelerini bir kenara bırakmalı ve Filistin'de reforma uğramış Filistin Ulusal Yönetimi'ni kabul etmeli." dedi. Blinken ayrıca Batı Şeria ile Gazze'nin ortak yönetime sahip olması gerektiğine ve birleşmelerinin elzem olduğuna değindi.

Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşunun panelinde konuşan Blinken, Hamas'ın yalnızca askeri araçlarla mağlup edilemeyeceğini; Gazze'de Hamas'ın yerini alacak bir siyasi yapının kurulması gerektiğini ifade etti. Yeni bir siyasi yapı kurulmadığı takdirde Hamas'ın yeniden güçleneceğini belirten Blinken, Birleşmiş Milletlerin de dâhil olacağı bir geçiş sürecine vurgu yaptı.