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        Haberler Dünya Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanından Biden'a Napolyon benzetmesi

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlenen geniş kapsamlı basın toplantısında uluslararası konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov "Napolyon ve Hitler Rusya'ya diz çöktürmek için herkesi silah altına almıştı. Biden da 50 ülkeyi Rusya'ya karşı seferber ettiğini açıkladı. Tarih tekerrür ediyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 18:54 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:01
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        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlenen kapsamlı basın toplantısında birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Ocak'ta yaptığı konuşmaya da atıfta bulundu. Joe Biden'ın "50 ülkeyi Ukrayna'nın yanında durması için harekete geçirdik." sözüne atıfta bulunan Lavrov, Biden'ı Napolyon Bonapart ile Adolf Hitler'e benzetti.

        Lavrov "Napolyon Rusya'ya diz çöktürmek için herkesi silah altına almıştı. Benzerini Hitler, Sovyetler Birliğine karşı yaptı. Hitler, işgal ettikleri ülkelerden milisler savaşmaları için Rusya'ya gönderildi. Biden da son demecinde buna benzer bir şey söylüyor. NATO'yu güçlendirdiğini ve 50 ülkeyi Ukrayna'ya yardım etmesi için harekete geçirdiğini belirtti. Esasen Rusya'yı mağlup etmek için bunu yaptı. Tarih tekerrür ediyor." dedi.

        "ORTA DOĞU'YU TERK ETMEDİK"

        Sergey Lavrov ayrıca Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası Rusya'nın Suriye'den ve nihayetinde Orta Doğu'dan tamamen çekileceğine dair yapılan yorumlara dair açıklamalarda bulundu. Lavrov "Evet, son dönemde bazı olaylar vuku buldu ancak Orta Doğu'yu terk etmiyoruz." dedi.

        Lavrov diğer yandan 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki söylemlerine de değinerek "Her şeyden once Grönlandlıların fikri sorulmalı. Bizim Kırım'da ve Donbass'ta yaptığımız gibi halkın fikri sorulmalıdır." dedi.

        "ABD, TürkAkım’ı devre dışı bırakmaya çalışıyor"

        Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu anımsatan Lavrov, ABD'nin TürkAkım’ı devre dışı bırakmaya çalıştığını aktardı.

        Lavrov, "ABD, enerji başta olmak üzere hiçbir alanda rakip istemiyor. ABD, Avrupa Birliği’nin (AB) enerji alanındaki refahının temellerini bozacak terör eylemlerine izin veriyor, Ukrayna’daki yönetimi Kuzey Akım’dan sonra TürkAkım’ı da devre dışı bırakmaya teşvik ediyor." dedi.

        Bakan Lavrov, ABD ve müttefiklerinin, adil rekabetten vazgeçtiğini ve agresif yöntemlerle rakiplerini bastırma yönünde siyaset izlediğini belirtti.

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