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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş önce satacak, sonra alacak - Futbol Haberleri

        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak

        Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yeni oyunculara yer açmak için önceliği satış yapmaya verdi. Özellikle yabancı futbolcu fazlalığından kurtulmak isteyen siyah-beyazlılarda yönetim, Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati'yi gönderilecekler listesinin başına koydu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:23
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        • 1

          Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürerken, diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

        • 2

          Devre arası transfer döneminin başlamasıyla görüşmelere hız veren siyah-beyazlı yönetimin önceliği ise satış yapmak.

        • 3

          14 yabancı futbolcusu olan Beşiktaş, birçok oyuncunun satışına değerini bulması halinde onay verecek.

        • 4

          ONANA, CHAMBERLAIN, MASUAKU VE MUSRATİ LİSTENİN BAŞINDA

          Beşiktaş, yolların ayrılması planlanan futbolcular arasında önceliği Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Al Musrati’ye verdi.

        • 5

          Fransa ve İtalya’dan talipleri olan Onana, bu sezon siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda 6 maçta 163 dakika giydi, gol ya da asist üretemedi.

        • 6

          Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Chamberlain’in de İngiltere’ye dönme ihtimali bulunuyor.

        • 7

          İngiliz futbolcu da Süper Lig’de 5 müsabakada 113 dakika sahada kaldı ve Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0’lık galibiyette takımına 3 puanı getiren golü attı.

        • 8

          Takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan ve toplam 25 karşılaşmada 2 bin 61 dakika süre alıp, 1 gol, 5 asistlik performans sergileyen Masuaku da gönderilecekler arasında bulunuyor.

        • 9

          Siyah-beyazlılarda en fazla dakika alan oyuncular arasında olmasına rağmen sıkça taraftarın tepkisine maruz kalan Kongolu futbolcu, özellikle Yunanistan’dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.

        • 10

          11 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Musrati beklentilerin altında kaldı.

        • 11

          Orta sahada istenilen performansı veremeyen Libyalı oyuncu, bu sezon görev aldığı 21 maçta bin 443 dakika siyah-beyazlı formayı terletirken, 2 de gol attı.

        • 12

          Musrati için Suudi Arabistan’dan gelen teklif sözleşme şartlarına mutabakata varılamaması sebebiyle sonuçlandırılamamıştı.

        • 13

          Yönetim, Musrati için Suudi ekibinden gelecek güncel bir teklif bekliyor.

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