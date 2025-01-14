Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yeni oyunculara yer açmak için önceliği satış yapmaya verdi. Özellikle yabancı futbolcu fazlalığından kurtulmak isteyen siyah-beyazlılarda yönetim, Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati'yi gönderilecekler listesinin başına koydu.
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Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürerken, diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
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Devre arası transfer döneminin başlamasıyla görüşmelere hız veren siyah-beyazlı yönetimin önceliği ise satış yapmak.
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14 yabancı futbolcusu olan Beşiktaş, birçok oyuncunun satışına değerini bulması halinde onay verecek.
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ONANA, CHAMBERLAIN, MASUAKU VE MUSRATİ LİSTENİN BAŞINDA
Beşiktaş, yolların ayrılması planlanan futbolcular arasında önceliği Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Al Musrati’ye verdi.
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Fransa ve İtalya’dan talipleri olan Onana, bu sezon siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda 6 maçta 163 dakika giydi, gol ya da asist üretemedi.
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Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Chamberlain’in de İngiltere’ye dönme ihtimali bulunuyor.
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İngiliz futbolcu da Süper Lig’de 5 müsabakada 113 dakika sahada kaldı ve Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0’lık galibiyette takımına 3 puanı getiren golü attı.
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Takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan ve toplam 25 karşılaşmada 2 bin 61 dakika süre alıp, 1 gol, 5 asistlik performans sergileyen Masuaku da gönderilecekler arasında bulunuyor.
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Siyah-beyazlılarda en fazla dakika alan oyuncular arasında olmasına rağmen sıkça taraftarın tepkisine maruz kalan Kongolu futbolcu, özellikle Yunanistan’dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.
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11 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Musrati beklentilerin altında kaldı.
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Orta sahada istenilen performansı veremeyen Libyalı oyuncu, bu sezon görev aldığı 21 maçta bin 443 dakika siyah-beyazlı formayı terletirken, 2 de gol attı.
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Musrati için Suudi Arabistan’dan gelen teklif sözleşme şartlarına mutabakata varılamaması sebebiyle sonuçlandırılamamıştı.
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Yönetim, Musrati için Suudi ekibinden gelecek güncel bir teklif bekliyor.