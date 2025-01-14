Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Magazin haberleri

        Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığının yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Sanatçı, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

        Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Filiz Akın

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Habertürk Anasayfa