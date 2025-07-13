Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağış, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: İHA