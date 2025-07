İstanbullulardan "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı bayraklarla destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı sonrası İstanbul'da birçok vatandaş ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astı.

FOTO: AA

REKLAM advertisement1

Kentteki bazı meydan ve caddelerde de ay yıldızlı bayrakların asıldığı görüldü.

REKLAM

Fatih'te kimi ev ve iş yerlerinin yanı sıra siyasi parti temsilciliklerinde de Türk bayraklarının asıldığı gözlendi.

FOTO: AA

Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sakinlerine ve esnafa bayrak dağıttı. Esnaf, bayrakları dükkanlarının girişlerine, vitrinlerine ve tabelalarına astı.

FOTO: AA

Bağcılar Belediyesi de ilçedeki ana arterler, meydanlar ve caddeleri bayraklarla süsledi. Belediye binası başta olmak üzere tüm belediye tesislerinin girişlerine Türk bayrakları asıldı.

Milli birlik ve beraberliğin simgesi bayraklar, megakentin pek çok noktasında dalgalandı.

"Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" Haberi Görüntüle

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından tarihi surlara Türk bayrakları asıldı. İl Başkanı Ömer İler, “41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye’ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır” dedi.

FOTO: DHA AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi surların üzerine Türk bayrakları asıldı. Esnaf ve vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtıp il binasına da asan İler, “Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Her sokak, her ev bayrağımızla donatılmalı’ çağrısına kulak vererek, Diyarbakır’ımızın surlarına şanlı al bayrağımızı gururla astık. Diyarbakır’ımızın kadim surlarına dalgalandırdığımız bu bayrak; birliğimizin, kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye’ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım” dedi.

ŞIRNAK Şırnak’ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından, cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından, kent merkezinde cadde ve sokaklara Türk bayrağı asıldı. İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın talimatı ile Gençlik Kolları Başkanı Arif Tatar ve yönetimi merkez Ömer Kabak Meydanı Türk bayrakları ile donatılırken, Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve yönetimi ise evlere Türk bayrakları dağıttı. İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, “Cumhurbaşkanımızın bugün gerçekleştirmiş olduğu o tarihi konuşma Cumhuriyetimizin güçlenmesi adına, demokrasimizin ilerlenmesi adına hepimize çok büyük bir umut vermiştir. Biz de o güzel liderimizin yani sadece Türkiye'nin değil bütün dünyadaki mazlumların umut bekleyen herkesin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sürece destek vermek adına bütün şehrimizi ay yıldızlı bayraklarımızla donatıyoruz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olan al bayrak, hepimizin aslında çocuklarımıza bırakacağı en büyük mirastır. Biz böyle düşünüyoruz. Çünkü Cumhuriyetin ve demokrasinin güçlenmesi beraberinde güçlü Türkiye'yi meydana getirecektir. Biz de liderimizin çağrısıyla Şehrimizin dört bir tarafını Ay Yıldızlı bayraklarımızdan donatıyoruz ve en önemlisi de Şırnak'ta halkımızın bu sürece vermiş olduğu desteği de çok alenen görmüş oluyoruz” dedi.