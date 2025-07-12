Fenerbahçe'de yeni hedef Leon Bailey!

Daha sonra Avrupa'ya adım atan ve sırasıyla Avusturya'nın Anif Jugend, Slovakya'nın Trencin U19 ve Belçika'nın Genk takımında forma giyen Bailey, 2017 yılında 16.7 milyon Euro bosneris bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Alman ekibinde yıldızını parlatan başarılı futbolcu, 2021 yılında ise 32 milyon Euro'ya Aston Villa'nın yolunu tuttu.