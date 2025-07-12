Fenerbahçe'de yeni hedef Leon Bailey!
Transferde şu ana kadar Jhon Duran ve Archie Brown'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, flaş bir ismin daha peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen sağ kanat oyuncusu Leon Bailey ile ilgilendiği iddia edildi.
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Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Yeni sezon öncesi Jhon Duran ve Archie Brown'ı kadrosuna katan, Asensio ve Skriniar transferlerinde ise sona gelen sarı-lacivertliler, şimdi de Leon Bailey'yi gündemine aldı.
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Sarı-lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Leon Bailey ile ilgilendiği iddia edildi.
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Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.
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Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Jamaikalı futbolcunun Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Aston Villa'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Leon Bailey, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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LEON BAILEY KİMDİR?
9 Ağustos 1997 tarihinde Jamaika'nın başkenti Kingston'da dünyaya gelen Leon Bailey, futbola ülkesinin Phoenix Academy takımında başladı.
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Daha sonra Avrupa'ya adım atan ve sırasıyla Avusturya'nın Anif Jugend, Slovakya'nın Trencin U19 ve Belçika'nın Genk takımında forma giyen Bailey, 2017 yılında 16.7 milyon Euro bosneris bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Alman ekibinde yıldızını parlatan başarılı futbolcu, 2021 yılında ise 32 milyon Euro'ya Aston Villa'nın yolunu tuttu.
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Asıl mevkisi sağ kanat olan Bailey, sol kanatta da görev yapabiliyor.